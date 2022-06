E alla fine anche Lory Del Santo è stata “finalmente” eliminata dall’Isola dei famosi 2022

Abbiamo parlato di questa edizione dell’Isola dei famosi come di una edizione molto buona e divertente. C’è stata però una grande pecca: il regolamento. Il fatto che Lory Del Santo, dopo ennemila televoti e dopo che per decine di volte il pubblico l’avesse votata per l’uscita, fosse ancora in gioco, era la dimostrazione che qualcosa non stava funzionando. Va bene Playa Sgamada, va bene la possibilità di tornare in gioco una volta ma poi basta. e il fatto che il voto del pubblico alla fine non contasse molto e che i naufraghi abbiano fatto pin pong da una spiaggia all’altra, ha tolto certamente mordente a una edizione dell’Isola che poteva essere una delle migliori. Il regolamento, scritto con i piedi, ha rovinato tutto, anche il pubblico ha perso interesse visto che era inutile votare, tanto poi, l’eliminato, sarebbe spuntato sotto un’altra palma. Non a caso, la Del Santo, che resterà nella storia di questa edizione come la più nominata, ha sempre fatto spola tra una spiaggia e l’altra, senza che però il risultato cambiasse. Quando c’era da nominare, lei era sempre in lista. Ed è per questo che nel nostro titolo leggete “finalmente”. Non perchè c’è da parte nostra una particolare avversione per la Del Santo ma semplicemente perchè la naufraga, avrebbe dovuto lasciare l’Isola molto prima, secondo il volere del pubblico, che deve essere sempre sovrano, nelle logiche di un reality. Le regole non possono cambiare di puntata in puntata e lasciare che finisca sempre tutto a tarallucci e vino.

Lory Del Santo lascia l’Isola dei famosi 2022

In ogni caso, la Del Santo, che alla sua prima edizione dell’Isola si era fatta conoscere anche dai più giovani e aveva persino vinto, questa volta, non ha lasciato il segno in modo positivo. Le percentuali ricevute in ogni televoto e il fatto che il pubblico abbia persino salvato Estefania rispetto a lei, la dicono lunga su quello che è il sentiment dei telespettatori. Del resto, sono settimane che si cerca di far prendere un aereo per l’Italia alla fidanzata di Marco Cucolo senza riuscirci. Questa volta però, è fatta.