Il ritorno di Roger dall’Honduras: rivela perchè ha lasciato l’Isola dei famosi 2022

Pensava che sarebbe arrivato in finale, i primi giorni di gioco aveva firmato anche il sacro patto con Estefania. Roger Balduino però non aveva fatto i conti con l’Isola che tutto toglie e tutto dà…Ed è successo anche a lui che è stato uno dei protagonisti di questa edizione, spesso leader dell’Isola dei famosi 2022 ma che poi è stato costretto a lasciare l’Honduras per problemi di salute. E’ stato riaccolto in Italia, nella puntata in onda il 6 giugno 2022 e ha raccontato in diretta tutto quello che è successo nelle ultime settimane, caratterizzate da un problema fisico dopo l’altro. “Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede. Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo” ha spiegato il modello brasiliano rientrato in Italia e accolto in studio da Ilary Blasi.

Roger Balduino torna in Italia dopo l’Isola dei famosi 2022

Quella che per Roger era iniziata come una grandissima avventura, sembrava aver trovato anche l’amore, pian piano si è trasformata poi un un gioco al massacro, in un vero e proprio incubo. Stava sempre male, continuava a sentire dolore ogni giorno. Non solo, come ha anche raccontato Nicola Savino, ci sono stati altri problemini per il modello che in quella situazione in realtà, possono diventare problemi seri e importanti. “E poi c’è stato un altro problema che è un classico de L’isola dei Famosi, il problema di Enzo Paolo Turchi“. Anche un problema di emorroidi per Roger che adesso però è in Italia e potrà curarsi come si deve in attesa che gli altri avversari si contendano il titolo di vincitore dell’Isola dei famosi 2022.