Chiara Ferragni dirà di sì ad Amici 22? In quale ruolo?

Non c’è niente di ufficiale ma si vocifera che Maria De Filippi abbia contattato Chiara Ferragni, che le abbia chiesto di partecipare ad Amici 22. La Ferragni sta per prendere posto nella scuola di Amici? C’è bisogno di aggiungere qualcosa in più al reality show che sforna talenti ma che è diventato più monotono che mai. Chiara Ferragni potrebbe essere la scelta giusta ma per insegnare quali tra le materie del talent show di Canale 5? Nessuna, non è per il ballo né per le canzoni ma rumor dicono che la moglie di Fedez sia desiderata come mentore dei prossimi allievi. Non c’è dubbio che sarebbe in grado di motivare cantanti e ballerini, consolarli e dare loro la spinta giusta nei momenti di sconforto. Sono tutti giovanissimi, hanno bisogno di una guida, negli anni è sempre intervenuta Maria De Filippi.

Chiara Ferragni arriva ad Amici 22?

La presenza di Chiara Ferragni farebbe salire gli indici di ascolto, l’influencer ad Amici avrebbe quindi un doppio valore. E’ il sito Daily News 24 che riporta di trattative in corso tra Maria De Filippi e la Ferragni ma non c’è ancora alcuna conferma ufficiale. Sono solo voci di corridoio, molti si augurano che siano reali.

Per il resto sembra che il cast formato dai prof resti lo stesso, quindi Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Veronica Peparini, magari un po’ noioso, anche se sembra siano ancora i forse i nomi della Pettinelli e della Cuccarini.

C’è davvero bisogno di aggiungere altro magari anche un pizzico di rigore in più come i vecchi tempi, quelli delle prime storiche edizioni di Amici. In quel caso servirebbe davvero Chiara Ferragni come motivatore. E’ stato invece già annunciato il nome del primo alunno della classe di Amici 22: il ballerino Mattia Zenzola.