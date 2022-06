Alvin, il dietro le quinte dell’Isola dei famosi: “Manca tutto”

E’ un conduttore e un inviato perfetto per l’Isola dei famosi ma Alvin confessa che è durissima. In Honduras le condizioni di vita sono difficili anche per lui, non solo per i naufraghi. Alvin racconta a Casa Chi che spesso mancano acqua e luce, che il cibo non è così buono e che a lui manca tutto. La permanenza in Honduras lo sta mettendo a dura prova, si vede che non è fisicamente in gran forma ma nonostante questo fa del tutto per apparire al meglio, per non far pesare le difficoltà che sta riscontrando. I naufraghi che partecipano all’Isola dei famosi sanno benissimo a cosa vanno incontro: niente cibo, niente acqua dolce, nemmeno un letto comodo e tutte le altre privazioni. La loro non è certo una vacanza ma un reality show su un’isola quasi deserta, è il loro lavoro. Alvin si ritrova a vivere condizioni molto simili ma poi deve andare in onda in un ruolo ben diverso.

Le condizioni sull’Isola dei famosi difficili anche per Alvin

“Le condizioni all’Isola sono difficili anche per noi che lavoriamo dietro le quinte. Restiamo senza corrente per ore, senza acqua, senza aria condizionata”, ha spiegato l’inviato che da mesi è lontano da casa, dalla sua famiglia. “L’altro giorno, dopo la puntata, sono tornato a casa ed ero sporco, sudato e accaldato. Non c’era acqua, non ho potuto fare la doccia, inoltre, il cibo non è dei migliori. Se salta la luce e non c’è la luna qui diventa tutto buio. Cosa mi manca di più? Tutto. Però stiamo ai Caraibi quindi va bene” ha confidato durante l’intervista a Casa Chi.

Non si lamenta di certo, sta lavorando ma a domanda risponde, in questo mondo anche i telespettatori possono capire un po’ di più come si vive lì in Honduras, anche se molti credono che i naufraghi soffrano meno di ciò che appare.