Iva Zanicchi a dieta per Ballando con le Stelle ma avvisa Selvaggia Lucarelli

Iva Zanicchi ha già confermato la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, è già a dieta ma ha una cosa da dire a Selvaggia Lucarelli. La 17esima edizione di Ballando con le Stelle arriverà in tv solo in autunno ma la macchina è già in moto, Milly Carlucci sta ultimando il cast e Iva Zanicchi non sa mantenere i segreti, entusiasta l’ha confessato a Pino Strabioli, nel suo programma radiofonico Grazie dei fiori di Radio 2. Che è una chiacchierona lo ripete anche durante la sua intervista ma approfitta per mettere in guardia la Lucarelli. Sembra che la giornalista e giurata non abbia intenzione di lasciare la poltrona ad altri nonostante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle le abbia creato qualche malumore di troppo.

Iva Zanicchi conferma l’indiscrezione su Ballando con le Stelle

Cosa ha detto alla Lucarelli e a Milly Carlucci? “Ti posso dire cosa farò in autunno?” è così che la cantante ha spifferato la sua partecipazione al programma del sabato della Carlucci e ha poi aggiunto che adora ballare e che questa è la cosa che le mancava, l’ultima che doveva fare. Noi auguriamo alla Zanicchi di farne altre 100 di cose nuove ma immaginiamo che anche grazie a lei ci sarà un’altra edizione da non perdere.

“Io vado a Ballando perché l’ho voluto, perché è l’ultima cosa che dovevo fare, perché io adoro ballare e vado a ballare. Ho detto a Milly di non avere nessun rispetto perché io mi esibirò anche nel rock and roll”. Ottima partenza ma c’è altro ed è il messaggio che ha inviato a Selvaggia Lucarelli.

“Io ho fatto televisione per tanto tempo. La signora Lucarelli deve fare un po’ di attenzione. Io lo capisco che il suo ruolo è quello ma non deve esagerare, che poi se mi innervosisco sai com’è… no?”. Vedremo la reazione di Selvaggia nella prossima edizione dello show. Intanto, Iva è a dieta, l’aveva già annunciato e sta mantenendo la promessa, poi ogni giorno fa 10 minuti di cyclette e mezz’ora di passeggiata.