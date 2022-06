Lory del Santo e Marco Cucolo in crisi dopo l’Isola dei famosi 2022?

Ricordiamo ancora il buon Marco Cucolo alle prese con il giro della piccola Isoletta in Honduras per concedere a Lory del Santo di rientrare in gioco nel gruppo ufficiale dell’Isola dei famosi 2022. Un sacrificio d’amore che il pubblico aveva apprezzato moltissimo e che mostrava tutto l’affiatamento di questa coppia. A quanto pare però l’esperienza in Honduras non si è conclusa nel migliore dei modi e tra i due, ci sarebbe maretta. Marco e Lory sono in crisi ? Se ne parlerà nella puntata dell’Isola dei famosi in diretta stasera su Canale 5. Come saprete infatti, Lory è stata eliminata la scorsa settimana, mentre Cucolo ha dovuto lasciare l’Isola per problemi medici, per cui questa sera saranno entrambi in studio con Ilary Blasi. Ed è proprio dal comunicato stampa di Mediaset che si evince che tra i due, qualcosa non ha funzionato…

Lory del Santo e Marco Cucolo sono in crisi? Le ultime news

A poche ore dalla diretta, sul comunicato stampa ufficiale della puntata dell’Isola in onda il 13 giugno 2022, di legge: “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?“. Nelle ultime ore era stata la stessa Lory, a parlare anche con i suoi fan via instagram , di quello che sta succedendo tra lei e Marco. In una delle risposte sui social aveva detto: “Sto con Marco da nove anni e quindi il nostro è amore è verissimo, ma penso che L’Isola lo abbia un po’ condizionato“. Forse a Lory non è piaciuto il fatto che Marco non si sia spesso schierato dalla sua parte facendole notare, anche in diretta che non aveva sempre ragione? Chissà, lo scopriremo stasera, appuntamento alle 21,30 su Canale 5.