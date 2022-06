Scontro di fuoco all’Isola tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo: le accuse

Complici anche i tanti problemi causati dal maltempo in Honduras, nella puntata dell’Isola dei famosi 2022 in onda ieri sera c’è stato molto spazio per i protagonisti rientrati in Italia, ospiti in studio. E ovviamente Lory del Santo, dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni, non poteva che essere una delle protagoniste della puntata . Entrata a cannone subito contro Vladimir, si è poi accesa in un faccia a faccia infuocato con Guendalina Tavassi che ha anche trovato un nome per ribattezzare l’attrice e regista. “Era Lory Del Vanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi” ha ironizzato la Tavassi parlando di quello che è successo questa settimana con l’account instagram di Lory. La Del Santo ha ribadito quello che era stato scritto sui social: i messaggi sono stati pubblicati da una amica.

Si accende lo scontro tra Lory del Santo e Guendalina Tavassi

La sorella di Edoardo ha anche rivelato che Lory non l’avrebbe salutata dopo il suo ingresso in studio: “Ma cosa basta? Guardate che lei non mi ha nemmeno salutata. Ilary quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao. Sì non mi ha parlato o salutato quando è entrata. […] Lory se sto dicendo la mia opinione è perché mi hanno chiesto di parlare. Dai complimenti ti stai dissociando?“.

La naufraga rientrata da poco in Italia per volere del pubblico ha poi detto: “No i messaggi erano veri di fan reali. Magari per te complimenti immeritati però verissimi. ma quali fake?! No, no, no non erano affatto parole mie. “

E poi ha provato a chiudere la discussione: “Senti basta Guendalina. Sto parlando con Ilary di questa situazione e tu non mi lasci parlare. Allora stavo parlando io e tu mi hai interrotto. Stavo finendo e aggiungendo delle cose adesso! Se mi fai parlare adesso finisco e spiego tutto quello che è successo“.