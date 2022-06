Steven e Alina si sono sposati, stanno ancora insieme dopo 90 giorni per innamorarsi?

Steven Johnston e Alina sono due dei protagonisti del programma 90 giorni per innamorarsi, nella sua versione lontano dagli Stati Uniti. Sono una coppia parecchio bizzarra, come il pubblico di Real Time sta scoprendo in questi giorni e anche per questo, molti spettatori si chiedono se i due alla fine, siano rimasti insieme oppure no! Steven ha lasciato la sua vita negli Stati Uniti per arrivare in Turchia dove ha ritrovato Alina, che è invece russa. Tra i due le cose non sembrano andare a gonfie vele a causa delle bugie del giovane americano. Stevan infatti ha chiesto ad Alina di diventare mormona e lei ha accettato ma poi, ha confessato di non aver rispettato alcuni paradigmi della sua religione, come quello di arrivare illibato al matrimonio. Quando Alina è arrivata dalla Russia, Steven le ha proposto di vivere separati, cosa che lei non ha accettato. Il ragazzo infatti, diceva che voleva arrivare vergine al matrimonio, senza avere dei rapporti con lei. Ma come abbiamo visto nell’ultima puntata di 90 giorni per innamorarsi, alla fine Steven ha dovuto confessare alla sua fidanzata di non essere più vergine. Non solo, Alina ha anche scoperto che il suo fidanzato chatta con altre ragazze ed è per questo che gli ha chiesto di eliminare i suoi profili social, cosa che Steven ha fatto senza arrabbiarsi troppo…Come saprete, queste puntate di 90 giorni per innamorarsi lontani dagli Stati Uniti sono stare girate tra la fine del 2020 e il 2021, per cui è passato un anno da quando li abbiamo quindi lasciati alle prese con la loro decisione finale. Alina e Steven si sono sposati? Stanno ancora insieme?

Steven e Alina di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme?

Come si può vedere dai profilo social di Alina, lei e Steven stanno ancora insieme. Una delle ultime foto è stata scattata da Alina una decina di giorni fa. Lei e Steven erano insieme a Dubai e progettavano di fare altri viaggi, chiedendo ai loro follower dei consigli, vorrebbero infatti andare in Asia. A maggio invece, Alina e Steven erano insieme in Grecia mentre mesi prima, hanno passato del tempo in compagnia della famiglia di Alina in Russia.

E ora la domanda resta: si sono sposati?

Steven e Alina il matrimonio

Come si può vedere da questo scatto sui social, alla fine dei 90 giorni, Steven e Alina si sono sposati proprio in Turchia. Lei ha indossato un bellissimo abito tradizionale mentre il giovane americano era elegantissimo con un completo.

Visto che Steven e Alina si sono sposati a fine novembre, nel 2021, possiamo dire che questa coppia al momento, resiste! I due infatti stanno insieme da sette mesi e si preparano per altri viaggi. Al momento, sono rimasti in Europa anche perchè probabilmente Alina, essendo russa, ha maggiori difficoltà a entrare negli Stati Uniti, anche dopo quello che sta succedendo con la guerra in Ucraina. Ma sono comunque felici e sereni…