L’assurdo allungamento dell’Isola dei famosi ha rovinato una delle più belle edizioni di sempre

C’erano davvero tutti gli ingredienti per far si che questa edizione dell’Isola dei famosi restasse nella storia della tv e dei reality. C’era una Ilary Blasi in ottima forma, due opinionisti perfetti al suo fianco, insieme a lei, trio perfetto. C’era una cast scoppiettante, con diversi caratteri, con protagonisti pronti a mettersi in gioco tra sano trash e voglia di rivalsa. C’erano quelli tornati in Italia, pronti a creare dinamiche altrettanto interessanti. E c’era anche uno scatenato Alvin. Poi però c’è anche Mediaset, che allunga, inspiegabilmente di un mese il reality di Canale 5. Lo annacqua, lo allunga, lo stravolge con un regolamento non sense, che porta concorrenti a essere eliminati e a rimbalzare da una spiaggia all’altra come una pallina da ping pong ( come una Lory del Santo eliminata dal pubblico milioni di volte e pronta a fare capolino dietro la capanna a ogni puntata). Una scelta bizzarra, non giustificata neppure dagli ascolti, molto bassi, del reality di Canale 5. Edizione che, dal punto di vista degli ascolti tra l’altro, non è mai decollata. E se all’inizio era perfetta dal punto di vista dei contenuti, dopo che naufraghi come Guendalina Tavassi o Alessandro Iannoni hanno deciso di tornare in Italia, non accettando di continuare, tutto è cambiato. Le prove sono restate sempre le stesse, le dinamiche prive di sale e l’arrivo necessario di nuovi concorrenti ha solo allontanato il pubblico che si era affezionato a chi in Honduras, c’è da oltre tre mesi.

Tutto si è fatto confusionario, il regolamento non ha avuto un senso, e ci siamo dovuti sorbire , nelle ultime settimane ad esempio, il Lory del Santo Drama, finto peggio dei soldi del monopoli, pur di avere qualcosa di cui parlare. Spazi vuoti e sempre uguali, che alla fine Mediaset ha riempito rinnovando anche i contratti di chi era stato messo in punizione ( i naufraghi che avevano animato il reality per due mesi, non sono stati chiamati in studio per settimane).

L’Isola dei famosi verso l’addio?

Chiaro quindi pensare che, dopo queste ultime edizioni non troppo convincenti, visti i costi che un reality simile ha, Mediaset possa decidere che è arrivato realmente il momento di dire basta. Una decisione però, frutto di errori di valutazione, perchè davvero, se l’Isola fosse finita un mese fa ( con i concorrenti in gara, senza il via vai dall’infermeria e ritiri obbligati dal corpo che non ce la fa più) il pubblico forse avrebbe regalato ascolti diversi alla semifinale, avrebbe tifato, avrebbe avuto un concorrente da votare. E invece arriviamo al foto finish con tre ragazzi, Maria Laura, Mercedesz e Luca che sicuramente saranno anche tre brave persone ma come concorrenti in Honduras, cosa hanno fatto, quanto hanno dato? Ecco quei posti dovevano essere di altri, uno su tutti Edoardo Tavassi che forse sarà stato spesso sdraiato sulla stuoia ma ha dato comunque molto, dal punto di vista televisivo al programma.

Sembra che Mediaset non abbia intenzione di rinnovare i contratti per l’Isola, e ci sembra più che ovvio visti i numeri incassati quest’anno con l’edizione più lunga di sempre. Per ora nessuna notizia ufficiale però. Solo forse, una riflessione su quello che si aveva in mano e su come le carte, sono state giocate. Poteva essere una partita vincente, ma l’all-in non è andato bene.