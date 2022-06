Lory del Santo e il suo cachet all’Isola dei famosi: rivelazione, lamentela e auto lode

Lory Del Santo è stata senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione dell’Isola dei famosi e non solo per quello che ha fatto o non ha fatto in Honduras; di concorrenti dalle spiagge assolate ne sono passati ma lei, da quando è tornata, è rimasta sulla cresta dell’onda come del resto, solo chi mangia pane e tv da anni, sa fare. La Del Santo è stata anche ospite del programma radiofonico Un giorno da pecora dove, tra le altre cose, si è anche parlato di quanto guadagni un naufrago per partecipare a un programma non semplice come l’Isola, un reality che mette davvero a dura prova sia la resistenza fisica che quella mentale. E proprio di soldi e non solo, ha parlato Lory che non ha dato una risposta definitiva ma ha cercato di spiegare quanto un naufrago può guadagnare, senza però dire quella che è stata la cifra che lei ha incassato ( immaginiamo ci siano questioni legali e privacy di mezzo).

Quando guadagna un naufrago sull’Isola dei famosi? La risposta di Lory del Santo

Da quando Lory è rientrata in Italia, è ospite di tv, programmi, rilascia interviste, insomma tutti la vogliono. Ed effettivamente se a 3 giorni dalla finale siamo qui a parlare di lei e non dei concorrenti rimasti in gioco, qualcosa non quadra…La naufraga ha risposto così alla domanda sul cachet: “Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate.” E a quanto pare il meccanismo non è lo stesso del GF VIP. Lory ha spiegato: “ No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha.” E dopo la lamentela una piccola di autostima: “ Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”.