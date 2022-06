Ariela e Binyam oggi, sono ancora una coppia? Lei tornerà in Africa dopo l’operazione di Avi?

Biniyam Shibre e Ariela stanno ancora insieme? Che cosa è successo alla coppia protagonista di 90 giorni per innamorarsi lontano dagli Stati Uniti? La bionda Ariela porterà il piccolo Avi negli Stati Uniti per la sua operazione e poi tornerà da suo marito? Vedremo tutto questo nei prossimi episodi di TLC che stanno andando in onda nell’estate 2022 su Real Time, in Italia ma grazie ai social, possiamo raccontarvi tutto quello che succede ai due. Non è dato sapere se in realtà Biniyam Shibre e Ariela siano una vera e propria coppia a tutti gli effetti. Intanto vi diciamo che il piccolo Avi sta molto bene, e che è cresciuto tanto. Come si può vedere dal profilo social di Ariela, il piccolo vive tra gli Stati Uniti e l’Etiopia. Da quando ci sono meno restrizioni per il covid, probabilmente Ariela riesce a muoversi con maggiore facilità ma non sta in pianta stabile in Africa. Come si può vedere dalle sue storie infatti, passa diverso tempo anche negli Stati Uniti. Lei e Biny in realtà non rispondono mai chiaramente alle domande dei fan ma dal post che Ariela ha pubblicato qualche giorno fa per la festa del papà, si può capire che in ogni caso, l’uomo, fa parte della vita del piccolo Avi , a prescindere da tutto. E le parole di Ariela, sembrano quelle di una moglie e mamma felice.

Ariela tornerà in Etiopia dopo il viaggio negli Stati Uniti?

Si, quindi, possiamo dirvi che Ariela non userà la scusa dell’operazione per lasciare Binyam e partire per gli Usa senza fare ritorno, come il giovane temeva ( visto che la sua ex ha fatto lo stesso). Come si può vedere infatti dai social, il piccolo è spesso in compagnia del suo papà che oggi, ha cambiato anche lavoro e si dedica alla box. Tra l’altro pochissimi giorni fa a un incontro di Binyam era presente anche un’altra amatissima protagonista di 90 giorni per innamorarsi, Angela.

Le parole di Ariela alla festa del papà sui social

Pochi giorni fa in tutti i paesi anglosassoni si è festeggiata la festa del papà e Ariela ha scritto questo post per il papà del piccolo Avi:

Grazie a Bini per avermi insegnato la fede, la speranza, l’amore, l’impegno e la ricerca dei sogni. Sei un padre straordinario e una persona estremamente forte, forse la persona più forte che conosco. Non ti sei mai arreso nemmeno quando il mondo si stava sgretolando intorno a te. Avi imparerà così tanto sulla vita da te e da tutti quei detti amarici che mi insegni che tua madre ti ha detto! È un ragazzo fortunato ad avere un padre che lo ama così tanto!

Impossibile però capire realmente se siano ancora una coppia o meno…