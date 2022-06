Filippo Bisciglia si sfoga: “Mi fa tanto male non fare Temptation Island”

Che estate sarà senza Temptation Island? Un’estate senza corna in tv e senza i video di Filippo Bisciglia; un’estate senza il trash a cui dovremo rinunciare nelle prossime settimane e a quanto pare, non tutti se ne sono fatti una ragione. Lo spiega Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma di Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria de Filippi. “Mi state scrivendo in tanti” ha detto Filippo dalla sua pagina instagram, che conta oltre 1 milione di follower. E proprio a tutti questi follower, il conduttore decide di parlare, anche perchè se ha raggiunto questo traguardo è grazie al successo del programma. Il pubblico ha imparato a conoscerlo e ha iniziato a seguirlo anche e soprattutto grazie al programma di Canale 5. Per questo spiega come mai questa estate, Temptation Island non andrà in onda. Prima ringrazia tutti per l’affetto ricevuto e per il successo che in questi anni il programma ha avuto ( successo che poi si è trasferito anche su molti dei protagonisti del reality, che hanno persino trovato un posto nel mondo dello spettacolo o sono comunque seguitissimi sui social).

Un’estate senza Temptation Island: lo sfogo di Filippi Bisciglia

“Mi fa tanto male quest’anno non fare Temptation Island. Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato in questi otto anni, questo sarebbe dovuto essere il nono” ha detto Filippo Bisciglia sui social. Niente camicie improbabili da mettere in valigia, niente commenti nel post puntata, niente storie d’amore da raccontare. Poi ha salutato il suo amato pubblico con alcune delle frasi cult del programma e ha augurato a tutti di passare una serena estate con tanto sole, tanta spiaggia, tanto amore. “Mi mancherete” ha detto Filippo.

Ovviamente sotto il post di Filippo Bisciglia sono arrivate decine di commenti, a tutti manca Temptation Island.