Isola dei famosi story: chi ha vinto le 15 finali storiche?

Questa sera su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata dell’edizione dell’Isola dei famosi più lunga della storia. Anche quest’anno, viste le quarantene da fare e la possibilità di contrarre il covid in viaggio, Mediaset ha deciso di andare in diretta dall’Honduras per la finalissima. Per cui Alvin e Ilary Blasi eleggeranno il vincitore dell’Isola dei famosi 2022 tra la Palapa e Cologno Monzese! Dicevamo che questa edizione è la più lunga di sempre: i naufraghi sono stati in Honduras per oltre tre mesi e presto potranno tornare a casa, per riabbracciare le loro famiglie. In corsa per la vittoria, i naufraghi che sono in gioco dall’inizio e che più di tutti meriterebbero forse la vittoria: Nicolas Vaporidis e Carmen di Pietro su tutti. Poi Nick dei Cugini di Campagna, arrivato in corsa ma sempre prima degli altri. Mercedesz Henger, Luca Daffrè e Maria Laura De Vitis infatti, sono arrivati più o meno un mesetto fa! In attesa di conoscere il nome del vincitore dell’Isola dei famosi 2022, non ci resta che ripercorrere la storia del reality di Canale 5 per scoprire chi sono tutti i vincitori delle 15 edizioni in onda tra Rai 2 e Canale 5.

Isola dei famosi tutti i vincitori: chi ha vinto le edizioni in onda su Rai 2

Ricordiamo che la prima edizione dell’Isola dei famosi, andata in onda su Rai 2, fece il suo debutto nel 2003. Vent’anni di reality, con qualche interruzione e tutto era partito con la storica vittoria di Walter Nudo. L’anno dopo, un altro attore conquistò il pubblico; sconosciutissimo a tutti, alla sua prima esperienza televisiva in Italia, Sergio Muniz passò settimane da solo, senza vedere nessuno e riuscì a conquistare il pubblico di Rai 2 portando a casa la vittoria contro famosissimi volti del piccolo schermo.

La lista di tutti i vincitori:

Walter Nudo

Sergio Muniz

Lory Del Santo

Luca Calvani

Manuela Villa

Vladimir Luxuria

Daniele Battaglia

Giorgia Palmas

Antonella Elia

Tra le storiche vittorie delle edizioni Rai dell’Isola dei famosi, anche quella di Vladimir Luxuria, oggi opinionista del reality di Canale 5.

Isola dei famosi story: i vincitori delle edizioni Mediaset

Nel 2015 il reality torna in tv con la vittoria di una coppia, Le Donatella che con la loro leggerezza e simpatia conquistano il pubblico. Sicuramente tra le vittorie storiche, quelle di Raz Degan, per la sua caparbietà e perchè fece una isola completamente in solitaria. E poi anche quella di Gaspare, vista la sua età, non era così scontato.

Le Donatella

Giacobbe Fragomeni

Raz Degan

Gaspare

Marco Maddaloni

Awed

Appuntamento a stasera per scoprire chi vincerà l’Isola dei famosi 2022.