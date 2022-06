Edoardo Tavassi in gran forma, ironia sui social: “Ma non ti eri rotto, il suo medico fa miracoli”

Nella puntata dell‘Isola dei famosi in onda il 27 giugno 2022, Ilary Blasi ha accolto nello studio di Canale 5 Edoardo Tavassi, sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del reality di Mediaset. Il fratello di Guendalina è rientrato in Italia a causa di un infortunio, lo avevamo lasciato in lacrime mentre parlava di lesioni, di legamenti rotti e forse anche per questo motivo ieri sera, è esplosa l’ironia sui social. Avevamo lasciato Ilary Blasi e gli altri dire: “anche su una sedia a rotelle ti vogliamo qui per la finale” e ritroviamo Edoardo invece in splendida forma entrare in studio, sulle sue gambe, come se non avesse mai avuto nulla. Non a caso, nel giro di pochi minuti sui social è esplosa l’ironia e molte persone hanno anche parlato di “miracolo” viste le condizioni di salute del fratello di Guendalina.

Perplessità su Edoardo Tavassi: il pubblico sgomento

“Ma non ti eri rotto i legamenti??? Mahhh a questo punto e’ evidente che e’ tutto pilotato e deciso a tavolino” ha scritto un fan del programma sotto al video che Edoardo Tavassi ha postato sulla sua pagina instagram; uno dei tanti commenti che mettono in evidenza come il fratello di Guendalina in meno di una settimana abbia ritrovato la forma migliore. E poi: “Chi ha il numero del medico di Edoardo ??? Fa miracoli” ha scritto un altro. “No ma scusate ma se uno ha rotto qualcosa non puo’ camminare cosi’!!!! Non prendeteci in giro” fa notare un altro spettatore. La lista dei commenti è lunghissima e anche di chi stenta a credere che Edoardo abbia dovuto lasciare l’Isola e che poi sia abbia già recuperato, a questo punto, visto come stava, poteva davvero giocarsi un posto in finale, fanno notare in tanti.

Per il momento Edoardo Tavassi non ha commentato queste critiche sui social, vedremo nelle prossime ore, se dovesse decidere di farlo.