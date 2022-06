Marialaura De Vitis in finale anche all’Isola, sguardo al passato: “Ero un mucchio di ossa, c’è sempre una via d’uscita”

Marialaura De Vitis approdata all’Isola dei famosi 2022 dopo la sua vittoria a La pupa e il secchione, è stata una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5; non sono mancate le critiche verso di lei, anche ieri sera i naufraghi già tornati in Italia hanno fatto notare che ha fatto un percorso decidendo di legarsi agli altri, senza brillare di luce propria, essendo un po’ una paravento ( così l’ha definita Edoardo Tavassi ad esempio). In ogni caso, l’ex fidanzata di Paolo Brosio, dopo aver vinto il reality di Italia 1, è riuscita da semi sconosciuta ad arrivare anche nella finale dell’Isola dei famosi. Nel corso della puntata del 27 giugno 2022, Marialaura ha scelto di aprirsi, raccontando dei suoi problemi con i disturbi del comportamento alimentare. Non è la prima volta che ne parla in tv, lo aveva fatto anche a La pupa e il secchione, con la speranza che le sue parole potessero essere di esempio per altre ragazze che stavano affrontando un percorso per sconfiggere il “mostro”. Anoressia, bulimia sono due malattie di cui moltissime ragazze e moltissimi ragazzi soffrono e troppo poco se ne parla anche in tv. Ha fatto molto bene Marialaura a ricordare che da quel tunnel, si può uscire.

La battaglia di Marialaura contro i disturbi alimentari

La ragazza ieri, si quindi è lasciata andare a un racconto molto intimo del suo passato. La ragazza ha raccontato dei momenti bui vissuti quando era più giovane e che l’hanno trascinata in un vortice negativo che ha inghiottito anche sua madre: “Ero un mucchio di ossa – ha spiegato – anche mia mamma è finita in quel buio con me, poi mi sono detta basta e che volevo vivere perché tutti meritano di sorridere”. Quando è sbarcata sull’Isola, si era parlato anche del rischio che potesse stare di nuovo male ma la naufraga ha dimostrato di avere grande forza e grande determinazione portando a termine il suo percorso nel reality di Canale 5 e ieri sera ha anche potuto riabbracciare sua mamma che è volata in Honduras per farle una bella sorpresa.

Le parole di Maria Laura sul suo passato: “spero di aver portato un messaggio di positività alle persone che hanno sofferto o soffrono come me, c’è sempre una vita d’uscita, basta parlarne ad un amico, ad un familiare, ma liberatevi di quel peso che portato sulla schiena. Non è un peso, non è una vostra colpa, avete tutti il diritto di vivere e sorridere.”