Terzo posto amaro per Carmen di Pietro ma c’è Alessandro a ridarle il sorriso

Diciamolo pure, ci saremmo aspettati almeno il secondo posto per Carmen di Pietro, visto che la vittoria, ormai da mesi, sembrava esser destinata a Nicolas Vaporidis. Nel suo percorso sull’Isola dei famosi 2022 è stata simpatica, forte, entusiasta, divertente. Ha portato leggerezza ma si è anche saputa esporre, non si è tirata indietro, ha sbagliato, si è scusata. E pensare che lei e Alessandro, nelle prime due settimane erano nel mirino di tutti i naufraghi che mal tolleravano la loro presenza e invece…Carmen è arrivata in finale e probabilmente, se Alessandro non avesse abbandonato per i suoi impegni di studio e gli esami da dare, anche per lui ci sarebbe stato un posto nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi ( come ha anche ricordato ieri Vladimir Luxuria parlando di concorrenti che hanno dovuto lasciare ma che avrebbero meritato la finale).

Terzo posto per Carmen di Pietro all’Isola

Alla fine, nell’edizione 2022 dell’Isola dei famosi, la Di Pietro conquista il terzo posto ma ha chiuso in bellezza visto che ieri sera ha ricevuto una bella sorpresa. Alessandro, dopo aver sostenuto gli esami che doveva dare all’università, ha infatti deciso di tornare dove tutto era iniziato, volando in Honduras per una sorpresa a sua madre che non se lo aspettava. E infatti, ha anche tentato di fargli lo scalpo in diretta. Nel gioco in cui doveva indovinare che cosa si nascondeva sotto la cloche, ha quasi reso calvo suo figlio, continuando a tirargli i capelli! E poi ovviamente, ha lasciato il segno con una delle sue ennesime richieste bizzarre. Dopo aver abbracciato suo figlio Carmen gli ha chiesto: “Ma l’hai pagato il condominio”.

“A casa tutto a posto, Cermelina tutto bene, io tra ragazze e discoteche tutto a posto”, scherza il ragazzo dopo aver riabbracciato la madre. “Vi ringrazierò a vita perché mi avete fatta felice in questo momento. È venuto a prendermi mio figlio!” ha detto felice Carmen, contenta di riabbracciare il suo ragazzo. “Sono tornato per studiare, un esame l’ho dato e ho preso pure un 26″ una bella notizia per mamma Carmen che non potrebbe che essere più orgogliosa.