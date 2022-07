Antonella Clerici svela il mistero su The Voice Senior: torna nel 2023

Tra i programmi presentati per il prossimo autunno E’ sempre mezzogiorno era presente ma mancava all’appello The Voice Senior. Il talent non talent di Antonella Clerici dedicato alla terza età, alle famiglie, non vedrà la sua nuova edizione? Certo che sì ed è la conduttrice a svelare il mistero confermando che The Voice Senior andrà in onda nel 2023, il prossimo gennaio. Per questo non poteva essere presente nei palinsesti, quelli riguardano l’autunno con uno sconfinamento fino alle feste di Natale e Capodanno, The Voice Senior andrà in onda invece nei venerdì successivi. Resta tutto uguale, il successo non si dimentica e Antonella Clerici forte dei 3,7 milioni in media di telespettatori sarà pronta per il prime time con i suoi cantanti.

Antonella Clerici, come sarà l’edizione del 2023 di The Voice Senior?

La prima edizione con 5 puntate, la seconda allungata a 8 puntate e sembra che la Rai proseguirà con la stessa scelta. La terza edizione sarà quindi lunga 8 puntate e potremo emozionarci ogni venerdì sera di gennaio, dopo le feste, fino a febbraio ma con una pausa durante il festival di Sanremo.

Un riscatto per i concorrenti che non hanno avuto il successo che meritavano, musica e serenità per il pubblico da casa. Tra le novità c’è da scoprire chi prenderà il posto di Orietta Berti. La cantante sarà impegnata come opinionista del Grande Fratello Vip e a dire il vero nel ruolo di vocal coach non ha dato il meglio. Immaginiamo e speriamo saranno confermati Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, chissà se torneranno Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi o Antonella Clerici ha pensato a qualcun altro sulla poltrona. Magari potrebbe stupirci ancora una volta.

Quindi, doppio appuntamento per la conduttrice, dal 12 settembre torna E’ sempre mezzogiorno, a gennaio 2023 torna The Voice Senior.