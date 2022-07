Rita Dalla Chiesa al GF Vip 7? Il cast forse prende forma

E’ Dagospia a tentare di svelare il cast del GF Vip 7 prima di Alfonso Signorini. Ed ecco che spunta il nome di Rita Dalla Chiesa, una possibile concorrente della prossima edizione che a dir poco stupisce. In realtà nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip aveva già stupito la presenza di altri concorrenti, come Katia Ricciarelli. Sembra Rita Dalla Chiesa sia in trattativa che il conduttore del reality show, Alfonso Signorini, stia tentando di convincerla o addirittura ci sarebbe già il sì. In realtà di nomi per comporre il cast ce ne sono fin troppi ma nessuna conferma, come sempre. Solo poco prima della partenza si scoprirà tutto. Dagospia insiste e dopo il nome di Antonino Spinalbese salta fuori quello del volto storico di Forum.

Rita Dalla Chiesa ha già firmato per il GF Vip?

Non è la prima volta che le propongono di partecipare ad un reality show. In passato le è stato proposto anche di partecipare all’Isola dei famosi ma Rita Dalla Chiesa non ha accettato. Adesso sembra che il direttore di Chi l’abbia convinta, che il Grande Fratello non la spaventi così tanto come l’Honduras. Nel giro di qualche settimana si saprà di più, intanto Dagopsia prosegue il suo lavoro a caccia di possibili concorrenti e ricordiamo tra gli altri i nomi di Leonardo Tumiotto, Charlie Gnocchi, Max Felicitas, Chadia Rodriguez. Insomma, si cerca di prendere un po’ tutti i campi, dallo sport alla tv.



Al momento Rita Dalla Chiesa tace. Se ha accettato non può dire nulla ma se non ci sarà tra i nuovi concorrenti presto potrebbe anche smentire le anticipazioni. Certo la sua presenza potrebbe fare la differenza, una protagonista di spessore, dal passato al presente avrebbe molto da dire, da raccontare, da spiegare. Magari il GF Vip potrebbe prendere una piega diversa e diventare più interessante.