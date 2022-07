Verso il GF VIP 7: è pioggia di papabili vipponi, ma chi ci sarà davvero?

Alfonso Signorini nelle ultime ore si sta scatenando sui social per creare la giusta attesa in vista della settima edizione del Grande Fratello VIP. Come saprete, anche questa volta, toccherà al direttore della rivista Chi, essere il padrone di casa ed è lui che sta formando il cast del GF VIP 7. Per il momento, sono due le concorrenti ufficiali, dagli indizi dovrebbero essere due donne anche se nulla è stato confermato. E non mancano le indiscrezioni, i rumors…I papabili vipponi che potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7 sono davvero tanti e ogni giorno la lista si allunga.

Per il momento però abbiamo solo due certezze: le opinioniste. Come vi abbiamo raccontato infatti, al fianco di Signorini ci saranno Orietta Berti, al suo debutto, e Sonia Bruganelli, che fa il bis.

Grande Fratello VIP 7, chi ci sarà? Le ultime news

Tra i primi nomi circolati, c’è ad esempio anche quello di Alvaro Vitali, che potrebbe essere uno dei protagonisti del GF VIP 7. Antonino Spinalbese ha in qualche modo parlato di questa possibilità, dicendo che lo vorrebbero nella casa ma che forse lui non se la sente, che farà, l’ex di Belen?

Potrebbe approdare su Canale 5 anche Antonio Razzi dopo Ballando con le stelle, ecco il GF VIP 7.



Carolina Marconi, potrebbe raccontare nella casa del GF VIP 7 la sua storia di coraggio e resilienza, per lei sarebbe anche un ritorno. Il primo indizio dato da Signorini porterebbe a Chadia Rodriguez.



Potrebbe partecipare per la prima volta a un reality una figlia di, Evelina Sgarbi. E ancora, sempre dopo Ballando con le stelle, anche Federico Fashion Style potrebbe aver ceduto alla corte di Signorini.

Tra gli ultimi nomi trapelati, quello di Giovanni Ciacci, che aveva dato il suo addio al mondo della tv ma che sarebbe in pole position per questo ruolo da vippone. I nomi per la settima edizione del GF VIP sono tantissimi: rispunta quello dell’ex tronista Giulio Raselli e poi c’è quello più forte di Manuela Arcuri. E ieri, dopo il nuovo indizio di Signorini, ecco tornare in auge anche il nome di Pamela Prati. Per quanto riguarda la quota “concorrente in coppia” per molti, a entrare nella casa del GF VIP 7 insieme saranno Vera Gemma e il suo fidanzato Jeda.