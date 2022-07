Che soddisfazione per Antonella Clerici: domani sera torna The Voice Senior

In attesa della terza edizione e di scoprire i nomi di vecchi e nuovi giudici Antonella Clerici annuncia il ritorno di The Voice Senior 2. La seconda edizione torna in tv e andrà in onda domani sera 9 luglio 2022 ovviamente su Rai 1. Il sabato sera estivo aveva bisogno di uno show, di emozioni, di canzoni e la scelta è caduta su Antonella Clerici, sulla seconda stagione già vista di The Voice Senior. Otto puntate in compagnia di cantanti pronti ad emozionare chi ha visto il loro percorso in tv e chi non ha mai seguito il talent show della Clerici dedicato a chi non è più giovanissimo. Concorrenti over 60, tra le voci più belle d’Italia e le storie di una vita da raccontare. Al timone oltre alla Clerici ci sono Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti. Sappiamo che nella terza edizione di certo non ci sarà la Berti ma per il momento non ci sono altre anticipazioni. Domani sera invece lo spettacolo torna con le audizioni al buio.

The Voice Senior 2 in replica di sabato sera

L’appuntamento è alle 21:25 su Rai 1 per 8 puntate. Si inizia con la parte più bella del programma, le Blind Auditions, le audizioni al buio con i giudici che di spalle possono solo ascoltare chi è in gara ma non vedono il palco. Si lasciano conquistare dalle voci, a volte sbagliando ma quando arriva il vero talento c’è la sfida tra i coach per aggiudicarsi il concorrente perfetto.

Dopo le Blind la fase Cut con i coach che selezionano 6 aspiranti talenti musicali per squadra, in tutto 24. Quindi, il Knock Out , la semi finale con le sfide con i propri cavalli di battaglia. Chi andrà avanti lo decide il coach; restano tre concorrenti per team e la finale andrà in onda sabato 27 agosto. Tutto già visto ma da rivedere.