Il dolore di Antonella Clerici per la morte di Laura Grey, aveva partecipato a The Voice Senior

E’ Antonella Clerici a ricordare Laura Grey, ad esternare il dolore per la morte della cantante partenopea che ha partecipato all’ultima edizione di The Voice Senior. Siamo certi che la ricorderete tutti Laura Grey, che ricorderete la sua voce, anche se magari non l’avevate mai ascoltata prima. L’applauso di Gigi D’Alessio alla sua interpretazione al buio, la sorpresa nel rivedere sul palco davanti a sé, che in quel momento era giudice, l’artista che da giovanissima aveva più volte accompagnato al piano. Laura Grey è morta a causa di un tumore al pancreas, è morta a 81 anni dopo una lunga carriera, non solo come interprete delle canzoni napoletane.

E’ morta Laura Grey, portata via da un tumore

The Voice Senior non è un talent è il programma in cui Antonella Clerici ha creduto dal primo istante, è la seconda possibilità concessa a cantanti che non hanno avuto il successo che meritavano o che hanno ancora tanto da dare. Tra le storie di Instagram la conduttrice ha scritto il suo addio a Laura Grey.

“Ciao Laura, hai portato sul palco di The Voice Senior tutta l’energia partenopea” queste le parole della Clerici che accompagnano una foto della cantante scattata proprio sul palco di Rai 1, pochi mesi fa. Vincenzina Agrillo, questo il nome di battesimo di Laura Grey, era nata ad Afragola nel 1941. I funerali per l’ultimo saluto sono previsti oggi nella chiesa degli Artisti di San Ferdinando Trieste e Trento.

La musica napoletana è in lutto, ieri si è spenta una delle voci di Napoli. Come la definì anche Gigi D’Alessio, lei era una delle voci veraci, quelle che hanno una tonalità impossibile da imitare. Aveva iniziato a cantare a 14 anni, da giovanissima il suo debutto al Festival Flegreo, vinse e ha continuato ad avere il microfono tra le mani sempre, fino a The Voice Senior.