Il figlio di Biagio Antonacci ad Amici 22? La risposta sui social

Dopo LDA nella scuola di Amici sta per arrivare un altro figlio di? Nelle ultime ore si è molto parlato di un ragazzo che avrebbe fatto i casting per entrare nella scuola più ambita di Italia, parliamo chiaramente della scuola di Amici. Il nome trapelato è quello di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci. Secondo molti rumors circolati in rete, il ragazzo, che già lavora in radio, avrebbe sostenuto il provino per entrare nella scuola e far parte della 22esima edizione di Amici. Nulla di strano, visto che nell’ultima edizione, il talent di Maria de Filippi ha aperto le porte a LDA, Luca, il figlio di Gigi d’Alessio. Ma a quanto pare, le voci che sono circolate in rete, non corrisponderebbero al vero. E’ stato infatti lo stesso Giovanni Antonacci a dire la sua sui social, smentendo quindi i rumors circolati in questi giorni.

Il figlio di Biagio Antonacci ad Amici 22?

“Vedo scritto da giorni che farò Amici, ma non è vero” sono state queste le parole del figlio di Biagio Antonacci, Giovanni, che via social quindi, ha voluto smentire tutte le voci circolate negli ultimi due giorni. “Non è mai stata mia intenzione, tutto qui” parole molto decise che sembrano quindi allontanare anche solo una remota possibilità di vedere il ragazzo nella scuola di Maria de Filippi. Resta da chiedersi allora, come mai, ci siano state tante voci in merito. Chissà, magari è stato avvistato nei pressi degli Elios per altri motivi o magari stava semplicemente accompagnando un amico al casting…

I professori di Amici infatti, sono già a lavoro per la prossima edizione del talent di Canale 5 tra conferme e smentite…I casting vanno avanti per l’edizione 22 del programma che debutterà anche quest’anno alla domenica pomeriggio a metà settembre.