Orietta Berti spiega perchè ha detto si al GF VIP 7

Sta vivendo proprio un momento d’oro più che magico, potremmo dire, Orietta Berti che dopo oltre 50 anni di carriera, continua a essere sulla cresta dell’onda. Non solo brani di grande successo ma anche tanto amore e affetto che arriva da parte del pubblico. Non a caso, Alfonso Signorini, l’ha voluta nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello VIP. Una scelta che potremo giudicare solo dopo averla vista all’opera. Sicuramente, da anni ribadiamo che per quei ruoli, ci vorrebbe un personaggio dal piglio diverso, non a caso avevamo pensato lo scorso anno che la Bruganelli sarebbe stata perfetta. E invece, abbiamo preso un granchio clamoroso, per cui perchè giudicare l’operato della Berti prima di vederla all’opera? Magari ci stupirà con effetti speciali! In attesa di vederla nello studio di Canale 5 al fianco della Bruganelli al suo bis, scopriamo perchè la cantante ha scelto di mettersi in gioco anche in questo ruolo e ha accettato di essere una delle due opinioniste del GF VIP 7.

Orietta Berti spiega perchè ha scelto di fare l’opinionista al GF VIP 7

Nell’intervista per la rivista Chi, la Berti ha spiegato: «Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia a volte possa stare meglio nella Casa che fuori». A proposito del rapporto con l’altra opinionista, Sonia Bruganelli, che l’anno scorso fece scintille con Adriana Volpe, ecco cosa dice la Berti: «Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose».