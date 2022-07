Il GF VIP 7 come l’Isola: edizione più lunga di sempre?

Alfonso Signorini è al lavoro sul cast della prossima edizione del Grande Fratello VIP. A due mesi dalla partenza, i nomi sui papabili protagonisti del reality di Canale 5 sono diversi e le indiscrezioni non mancano. Ma nelle ultime ore, non si è parlato solo dei protagonisti del GF VIP 7 ma anche della durata del programma di Canale 5 che, come è successo anche lo scorso anno, coprirà una bella fetta del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Ormai è chiaro l’obiettivo della rete: portare a casa buoni ascolti, con la minima spesa e a quanto pare, è proprio in questa ottica, che il reality, potrebbe durare ancora di più della passata edizione. Un rumors che è stato anticipato ieri da Dagospia. Signorini mira a conquistare un nuovo record con un’altra lunghissima edizione del programma? A quanto pare una cosa è certa: a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, i concorrenti sanno già che non ci sarà una data certa per la finale e che il GF VIP potrebbe durare anche oltre sei mesi…

Quanto durerà il GF VIP 7?

Il vero problema di queste scelte resta solo uno: molto spesso il cast di partenza è di quelli che ti fanno dire che ci sarà da divertirsi, cast stellari, poi però, via via che i mesi passano le cose cambiano e spesso, a entrare in corsa, non sono nomi poi così tanto noti, cosa che provoca anche un disinteresse da parte del pubblico. A differenza dell’Isola però il GF VIP ha un’arma a suo favore, infatti il reality va in onda h24 in diretta e questo permette a chi ama davvero il programma, di seguire tutto e di conoscere anche i nuovi arrivati.

Le ultime news sul cast

In ogni caso, la decisione di Mediaset sarebbe proprio questa: dar vita a una nuova lunghissima edizione del Grande Fratello VIP. La settima, in particolare, potrebbe persino durare sette mesi o persino otto mesi. Partenza prevista per metà settembre, finale senza data!