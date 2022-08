In arrivo Bake Off Professional su Real Time

Su Real Time arriverà a dicembre Bake Off Professional, un nuovo programma: ecco di che cosa si tratta

Bake Off Professional pronto a sbarcare anche in Italia…

Dolci in forno si, ma anche novità che bollono in pentola anche se sembra brutto da dirsi! Real Time anche in questa nuova stagione televisiva in partenza tra meno di un mese, punterà molto sull’amatissimo Bake Off Italia, capace di incollare davanti alla tv anche 1 milione di spettatori, numeri molto importanti per la rete di Discovery. E a quanto pare, stando ai rumors in circolazione, ci sarà da cucinare anche senza gli aspiranti pasticceri ma con chi ha una carriera alle spalle. Starebbe infatti per arrivare su Real Time, la versione professionale di Bake Off che dovrebbe appunto chiamarsi Bake Off Professional. Un formato per certi versi diverso a quello a cui siamo abituati visto che i protagonisti, sono dei pasticceri di professione.

Mentre quindi è ormai tutto pronto per l’edizione “basi” di Bake Off Italia, in partenza il 2 settembre con la sua decima stagione ( le puntate sono state quasi tutte registrate ) in autunno inoltrato, forse quasi a inizio inverno, dovrebbe poi andare in onda il nuovo format. Nulla di nuovo per il pubblico che ama questo programma, che potrebbe aver già visto la versione inglese del format, in onda ormai da anni. A dare invece la notizia dell’arrido di Bake Off Professional in Italia è il sito DavideMaggio.it.

Bake Off Professional-Affari di famiglia in onda a dicembre su Real Time

Secondo le prime notizie, date appunto da DavideMaggio.it, il nuovo programma di Real Time si chiamerà Bake Off Professional – Affari di Famiglia .E’ una sorta di spin-off che vedrà per la prima volta a Bake Off concorrenti professionisti. In gara ci saranno 5 famiglie che gestiscono piccole pasticcerie in tutta Italia. Possiamo dire che in qualche modo, si porteranno i protagonisti di Cake star sotto il tendone ma con un percorso più lungo e con più ostacoli sul cammino da affrontare, tra prove tecniche e creatività. Possiamo inoltre dirvi che alla guida del programma, ci sarà Benedetta Parodi. E insieme a lei la squadra di giudici di Bake Off Italia. Ernst Knam, il re del cioccolato e poi Damiano Carrara, il super pasticcere. E oltre ai due giudici che conosciamo benissimo, anche Tommaso Foglia, che sarà uno dei nuovi giudici di Bake Off Italia 2022 e che poi tornerà protagonista anche di questo nuovo formato.

Secondo le prime indiscrezioni, Bake Off Professional-Affari di famiglia, dovrebbe andare in onda a partire dal 9 dicembre per tre prime serate, prima di Natale quindi, regalo sotto l’albero per il pubblico di Real Time.