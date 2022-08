Per Simone Rugiati niente GF VIP 7, la smentita è secca: “Sfigati, imbarazzanti, ridicoli”

Senza freni lo chef Simone Rugiati: smentisce in modo categorico la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 7

In queste ultime settimane, come saprete, Alfonso Signorini si sta divertendo a giocare con i fan del Grande Fratello VIP , in vista della settima edizione del programma, dando anche degli indizi sull’identità dei concorrenti che ha scelto per il cast del programma di Canale 5. E’ chiaro che non essendoci certezze, quando vengono dati gli indizi, sui social parte il toto nome. E tra i nomi che erano stati fatti, dopo degli indizi che facevano pensare a un noto chef, in casa, c’è stato quello di Simone Rugiati. Lo chef effettivamente, ha una serie di impegni televisivi che non potrebbero coincidere con una reclusione di mesi nella casa del GF VIP 7 ma in molti, hanno comunque pensato a lui che ha un bel caratterino e che non le manda a dire. E si è visto proprio in queste ore visto che lo chef, non ha preso di buon grado il fatto che molti associassero il suo nome a una possibile partecipazione al GF VIP 7. L’ira funesta di Simone Rugiati, si è abbattuta su una fanpage del GF VIP ( neppure quella ufficiale).

Condividendo uno dei tanti post che sono circolati in rete in questi giorni, Rugiati ha commentato: “Signorini e signorine, non lo faccio tranquilli, fate ridere tutti“. E già questa secca smentita, con l’ironia rivolta al conduttore, sapeva già di beffa. Ma non è finita qui.

Niente Grande Fratello VIP 7 per Simone Rugiati: la sua è una smentita secca

“We sfigati, sono settimane che mi scrive gente che farò il GF VIP, siete davvero imbarazzanti e ridicoli” ha scritto lo chef sotto una fanpage del GF VIP. E ancora: “Salutate Signorini da parte mia, io con voi, nulla a che fare” ha continuato lo chef. Parole che ovviamente hanno turbato in qualche modo anche gli amministratori della pagina, che non si aspettavano una simile reazione. Hanno quindi deciso di ribadire pubblicamente i concetti, mostrando le offese ricevute da parte dello chef e sottolineando che in questa storia, la sola persona ridicola e imbarazzante, è proprio lui.