Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco dopo il divorzio ci ripensano? Matrimonio a seconda vista

Avvistati insieme Giorgia e Gianluca di Matrimonio a prima vista Italia. Dopo il divorzio ci riprovano?

Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco hanno regalato piacevoli emozioni ( e anche dispiaceri) al pubblico che segue con passione il programma di Discovery, Matrimonio a prima vista Italia. La coppia, protagonista di una delle edizioni del 2022 del programma, sembrava essere ben affiatata, e destinata ad andare avanti, anche dopo le 4 settimane dell’esperimenti. I due in realtà ci hanno provato ma successivamente, hanno deciso di divorziare. Oggi però si torna a parlare di Gianluca e Giorgia, perchè i due, sui social, hanno condiviso degli scatti insieme. Potrebbe trattarsi di una semplice amicizia, magari si sono ritrovati per caso insieme nello stesso posto per passare il Ferragosto e le vacanze estive insieme…Per molti fan della coppia però, che sperano ancora in un possibile ritorno, gli scatti pubblicati su instagram, testimonierebbero altro. Un possibile ritorno di fiamma? Da Matrimonio a prima vista Italia a Matrimonio a seconda vista? Giorgia e Gianluca sembravano essere davvero una bella coppia ma, una volta spente le telecamere, qualcosa tra loro non aveva funzionato nella vita vera ed era arrivato quindi il divorzio. A distanza di qualche mese però a quanto pare, i due sembrano essere di nuovo molto vicini…

La storia di Gianluca e Giorgia a Matrimonio a Prima vista Italia

Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco sono tornati insieme, ci riprovano?

Proprio ieri, nel giorno di Ferragosto, i due ex sposini, hanno postato alcune foto insieme sui social. Sono sorridenti, complici. Ma non c’è un bacio che possa dare la certezza piena di un ritorno di fiamma. Forse solo una bella amicizia che si sta coltivando nel tempo, chi lo sa. I due infatti non sono in vacanza da soli insieme ma con altri amici. Solo Giorgia e Gianluca sanno quello che sta accadendo tra loro, chissà, ci riveleranno qualcosa via social nel prossimi giorni? Non ci resta che attendere!