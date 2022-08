Isola dei famosi: Edoardo Tavassi prende il posto di Alvin?

E' Edoardo Tavassi a rispondere su quello che potrebbe essere il suo ruolo di inviato al posto di Alvin a L'Isola dei famosi

Edoardo Tavassi prende davvero il posto di Alvin come inviato all’Isola dei famosi? Il fratello di Guendalina sembra sia davvero candidato a quel ruolo ma c’è anche il nome di Nicolas Vaporidis. I due sono amici, Edoardo Tavassi sta per volare da lui a Londra, trascorreranno l’ultima parte delle vacanze insieme. Ma se Tavassi o, con minore probabilità, Vaporidis, sono quasi pronti con la collaborazione con Ilary Blasi che ne sarà di Alvin? Si racconta che lui dovrebbe prendere a sua volta il posto di Nicola Savino, quindi opinionista in studio. Al pubblico piacerebbe ma resta il dubbio sull’inviato. E’ Edoardo Tavassi a rispondere promettendo di far ridere tutti e di spiegare bene le prove. Non c’è ancora niente di concreto ma lui ci spera davvero.

Edoardo Tavassi inviato dell’Isola dei famosi?

“Sarebbe bellissimo. Io sono nato nei villaggi turistici. Saprei muovermi bene tra la gente. Sarei anche in grado di spiegare le prove e avere le iniziative giuste. E sicuramente farei divertire tantissimo. Certo, l’idea di sostituire Alvin mi spaventerebbe molto. Lui è un maestro in quel tipo di ruolo lì, lo stimo tantissimo. Se poi dobbiamo sognare, facciamolo. Ma sostituirlo, insomma, è tanta roba!” è il commento di Edoardo

“Essere pagato per fare quello che mi piace e far ridere quante più persone possibili, sarebbe il massimo” e come dargli torto.

Ha poi aggiunto: “La verità è che ho l’esigenza di trovare una ragazza che mi faccia davvero divertire. Una donna che mi faccia stare meglio di come sto. Al momento non l’ho incontrata… ma io ci credo. Uno dei miei sogni è costruirmi una famiglia”. Dobbiamo attendere ancora un po’ prima di conoscere le anticipazioni ufficiali.

Edoardo Tavassi invece attende di partire per Londra: “In questo momento non sto facendo un granché, aspetto solo arrivi il 21 per andare a trovare il mio amico Nicolas Vaporidis a Londra. Mi rilasserò un po’ da lui. Tra noi è rimasto un rapporto meraviglioso dopo “L’Isola”.