Il Grande Fratello VIP 7 potrebbe essere rinviato causa voto?

Il Grande Fratello VIP 7 rischia di essere rinviato a causa delle elezioni? I problemi di Signorini

In queste ultime ore si sta molto parlando del Grande Fratello VIP 7 e di quello che succederà ai vipponi che dovrebbero entrare nella casa il 19 settembre, pochi giorni prima del voto, e uscire poi il 25 per recarsi alle urne. Una situazione parecchio complessa perchè se è vero che i contagi da covid 19 si stanno attenuando in queste settimane, è anche vero che una sola persona positiva nella casa del GF VIP 7, potrebbe provocare un focolaio. Il motivo è chiaro: i concorrenti faranno una quarantena breve, di qualche giorno, prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP ma poi, il 25, saranno chiamati a uscire per esercitare il loro diritto al voto ( immaginate se così non fosse, nella rete di Berlusconi che in questi giorni invita tutti gli italiani a recarsi alle urne, contro l’astensionismo). Per quanto quindi si possa stare attenti, il rischio che poi si creino delle situazioni difficili da gestire è evidente. Anche perchè, non tutti i concorrenti sono residenti a Roma ma dovranno muoversi in giro per l’Italia per il voto. Una volta rientrati, dopo esser andati ai seggi, che cosa faranno? Come potrebbero fare la quarantena in casa?

E’ chiaro che una prima soluzione potrebbe quella di far entrare nella prima puntata del GF VIP 7 solo pochi vip ma anche la settimana successiva, il 26 settembre, ci sarebbe il rischio, visto che i concorrenti , non avrebbero fatto nessuna quarantena ( potrebbero farla solo senza andare a votare ma la cosa desterebbe polemiche). Si potrebbe puntare su qualche concorrente che non vota in Italia ma arrivare a un cast di una decina di persone per tenere in piedi almeno le prime due settimane, sembra parecchio difficile. Cosa deciderà di fare Alfonso Signorini e Mediaset? Tra l’altro il 26 settembre, che corrisponderebbe a una nuova puntata del GF VIP 7, su Canale 5 potrebbero andare in onda gli speciali con i risultati del voto, con le interviste dei vincitori. La soluzione quindi potrebbe essere quella di uno slittamento, di un rinvio.

Grande Fratello VIP 7, si va verso un possibile rinvio?

La soluzione più semplice sembrerebbe essere quella di un rinvio, con il reality magari in partenza il 30 settembre a cinque giorni dal voto. Potrebbe essere questa la soluzione vincente anche se Mediaset dovrebbe rinunciare a un paio di prime serate che potrebbero però essere coperte da speciali dedicati alle elezioni, pur non essendo Canale 5 la rete dedicata a questi approfondimenti ( la squadra di Rete 4 è infatti pronta a gestire al meglio le difficili giornate elettorali). Per il momento tutto tace e Alfonso Signorini si gode la montagna ma immaginiamo che questa situazione, sia al vaglio di chi prende le decisioni importanti…Staremo a vedere.