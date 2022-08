Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle: il motivo

Dai social l'annuncio: Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle 2022

Cinque nuovi maestri sulla pista di Ballando con le stelle 2022, due ritorno tanto attesi ma a quanto pare, anche un altro addio. Mentre Milly Carlucci lavora al cast di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, arrivano delle notizie sui maestri che si rimetteranno in gioco e non solo. Questa mattina, Stefano Oradei ha comunicato via social che non farà parte del cast della nuova edizione del programma di Rai 1. E ha voluto anche spiegare i motivi di questa sua assenza anche se, non entra molto nei dettagli nel post che ha condiviso con i suoi fan sui social. Stefano, ha condiviso anche alcuni scatti che lo mostrano nelle sue partecipazioni al programma di Rai 1; sicuramente il pubblico ricorderà le particolari coreografie con Suor Cristina, in una edizione piena di polemiche per il maestro.

I nuovi maestri di Ballando con le stelle

Stefano Oradei lascia Ballando con le stelle: il suo post sui scoial

Le parole di Stefano Oradei in un post sui social: “News. E’ giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che Dopo 10 Anni circa sara’ il primo anno senza Ballando. Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano.” Probabilmente Stefano non ha trovato la giusta compagna per scendere in pista . Sicuramente gli ultimi anni per il maestro non sono stati semplici, anche dopo lo tsunami che lo aveva travolto con la fine della sua storia con Veera, che invece tornerà nel programma di Rai 1. Ma per Stefano Oradei gli impegni non mancheranno e ci sarà tanto da fare nei prossimi mesi. Ha infatti raccontato: “Saro’ impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando.”