A Ballando con le stelle 2022 arrivano 5 nuovi maestri: tutti i nomi

Dovrebbero essere almeno 5 i nuovi maestri di Ballando con le stelle: ecco chi sono

Per la nuova edizione di Ballando con le stelle manca più di un mese ma in questi giorni si sta parlando moltissimo del programma di Milly Carlucci. Si va a caccia dei nomi dei vip che scenderanno in pista a Ballando con le stelle 2022 ma nel frattempo, ci sono delle novità che riguardano il cast dei maestri che vedremo nello show del sabato sera di Rai 1. In questa edizione infatti ci sarà una bella ventata di novità. Con un velo di nostalgia certo, per i grandi maestri che hanno fatto la storia del programma ma si va avanti! Ballando con le stelle ha salutato Vito Coppola, che, con il benestare di Milly Carlucci ha scelto di essere uno dei protagonisti dell’edizione britannica del programma. In pista non vedremo neppure Simone di Pasquale, che ha salutato Ballando lo scorso anno. E anche Sara di Vaira ha detto arrivederci al programma anche se entrambi, saranno comunque protagonisti dello show, seppur in modo diverso.

Oltre all’arrivo di cinque nuovi maestri dovrebbe essere previsto il ritorno di Veera Kinnunen, assente lo scorso anno per maternità ma pronta a scendere di nuovo in pista!

Alcune anticipazioni sono arrivate da Tv, sorrisi e canzoni anche se per il momento, la squadra di Ballando con le stelle non ha confermato nulla. Ma andiamo a scoprire chi sarebbero i nuovi maestri di Ballando con le stelle 2022.

Ballando con le stelle 2022: cinque nuovi maestri

A scendere in pista nella nuova edizione di Ballando con le stelle sarà Pasquale La Rocca, classe 1989, amico dello stesso Vito Coppola e vincitore di tre edizioni estere di Ballando con le Stelle (due irlandesi e una belga); insomma non il primo passato per caso! E ancora, spunta il nome di Simone Casula, campione mondiale di show dance. Direttamente da Cuba arriva Roly Maden. E poi invece gli italianissimi Simone Arena e il sardo Moreno Porcu ( già seguitissimo, ha infatti 225.000 follower su Instagram).