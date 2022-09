Alex Balbo e Michela Bono sono ancora sposati o hanno divorziato? La scelta a Matrimonio a Prima Vista

Alex e Michela sono due dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 6: sono ancora marito e moglie oppure hanno divorziato?

Ultima puntata della sesta stagione di Matrimonio a Prima vista Italia disponibile oggi 2 settembre 2022 su Discovery Plus e gran finale per due delle coppie protagonista del programma. Come saprete infatti, per la prima volta nella storia, una delle tre coppie partecipanti è stata “eliminata” dagli esperti. Alex Balbo e Michela Bono invece, sono arrivati fino alla fine e hanno avuto modo di raccontare agli esperti quello che è stato il loro percorso durato 4 settimane dopo il primo incontro al buio e il matrimonio a prima vista. Grande curiosità per la scelta finale della coppia: Alex e Michela alla fine hanno deciso di restare sposati o di divorziare? La scelta finale di Alex e Michela ha stupito anche gli esperti che si aspettavano in epilogo diverso. Siete quindi curiosi di sapere come è andata a finire? Se continuerete a leggere, scoprirete in anticipo come è finita tra Alex e Michela e se hanno deciso di restare sposati o hanno deciso di divorziare.

Alex Balbo e Michela Bono hanno divorziato?

Tra le coppie protagoniste di Matrimonio a Prima vista Italia 6, quella formata da Michela e Alex. Entrambi di Roma ma a detta della bella dottoressa, molto diversi. Michela ha sempre pensato che Alex fosse troppo coatto per i suoi gusti, lei abituata alla Roma bene ( della serie io sono di Roma Nord, di tu Roma Sud e non abbiamo niente di cui parlare) a frequentare un certo tipo di persona. Alex fin troppo paziente e resistente a ogni genere di provocazione di Michela che ha sempre pensato di essere migliore di lui, dal punto di vista fisico, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista lavorativo. O almeno, questo ha ribadito per diverse puntate fino a quanto poi, alla fine, davanti agli esperti, ha manifestato tutt’altra idea, come se improvvisamente, si fosse resa conto che in fondo, lei e Alex non erano poi così dissimili. Eppure fino a poche ore prima della scelta finale, continuava a pensare che una vita al fianco di Alex avrebbe significato partita della Roma, partita dell’Italia e poco delle cose che piacciono fare a lei…Non a caso, anche gli esperti sono rimasti molto colpiti della decisione di Michele, non se lo aspettavano. Ma sapevano che Alex è un uomo deciso, che sa di valere, che sa di essere forte e di poter essere la persona giusta anche per una come Michela. E alla fine a quanto pare, il bel romano, l’ha dimostrato.

Questo chiaramente, succedeva intorno al mese di marzo scorso, bisognerà vedere poi cosa è accaduto dopo. Probabilmente anche in questa sesta stagione ci sarà una puntata speciale, che ci racconterà cosa è successo mesi dopo la puntata della scelta e se quindi i nostri eroi, che si sono sposati a prima vista, stanno realmente ancora insieme. Perchè si sa, dopo l’entusiasmo iniziale, spesso si cambia idea, come anche i protagonisti delle passate stagioni di Matrimonio a Prima vista Italia, hanno dimostrato.