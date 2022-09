Pur di partecipare al GF VIP, la Prati ha ritirato le accuse contro Barbara d’Urso e rinunciato a milioni di euro?

Pur di partecipare al GF VIP 7 la Prati avrebbe ritirato delle denunce contro la d'Urso? Lo spiffero era arrivato a Dagospia

Il 23 luglio, Dagospia aveva anticipato la presenza di Pamela Prati nel cast della settima edizione del Grande Fratello VIP in un articolo a firma di Giuseppe Candela. Il giornalista, aveva anche parlato di una clausola particolare, che la Prati avrebbe accettato pur di partecipare al reality condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. Su Dagospia quindi scriveva: “Ora Pamela è in corsa per entrare come concorrente al Grande Fratello Vip, per farlo dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara d’Urso.”

Dopo tutta la questione legata al Prati Gate infatti, la sarda aveva presentato una richiesta di risarcimento danno nei confronti di Mediaset e della d’Urso, che, come aveva rivelato la conduttrice a Verissimo, superava i 5 milioni di euro. La d’Urso aveva anche specificato che non era arrivata nessuna denuncia penale ma che la Prati, si aveva intentato una possibile causa civile, per avere quindi dei soldi. “Sono passati due anni e io di penale, non ho ricevuto nulla” aveva detto la d’Urso dalla Toffanin, spiegando che quel genere di denuncia avrebbe semmai, potuto preoccuparla visto che lì si sarebbe stabilita la verità e quindi ci sarebbe stato un percorso diverso. Candela invece, nel suo articolo per Dagospia aveva continuato: “La voglia di giustizia prevarrà sulla volontà di tornare in tv? Nel dubbio un appello ad Alfonso Signorini: nel caso evitaci la sceneggiata e l’operazione pulizia. Scurdammoce ‘o passato ma almeno non prendeteci in giro”.

Oggi, che Pamela Prati è una concorrente ufficiale del GF VIP 7, con tanto di intervista sul settimanale Chi, possiamo dire che forse una risposta a queste domande c’è.

Pamela Prati denuncia o non denuncia?

Noi non possiamo sapere se queste denunce ci siano, che corso abbiano fatto, se siano state ritirate, ma visto che il 23 luglio se ne parlava e si dava per certa anche la presenza della Prati nella casa del Grande Fratello VIP, possiamo immaginare che forse, chi ne ha parlato, ha avuto delle informazioni ben precise e ha tratto delle conclusioni. Si lascerà scappare qualcosa nella casa del GF VIP la Prati? Staremo a vedere.