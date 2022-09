Pamela Prati torna al GF VIP: non è più claustrofobica ?

Pamela Prati sarebbe prontissima per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7: quanto resisterà questa volta?

Sia subito ben chiara una cosa: per gli assettai del trash la presenza di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello VIP 7 è un toccasana. E’ tutto quello che dopo due anni e mezzo di pandemia si merita chi vuole tornare a quel prima, il prima in cui il nostro più grande problema era andare a caccia del vero Mark Caltagirone. Quel prima in cui non sapevamo cosa fosse un tampone rapido o molecolare, quel prima in cui Pamela Prati chiamava un taxi e arrivava subito, senza rischiare che fossero in sciopero. E forse questo ritorno a qualche anno fa, a quel prima, con l’entrata nella casa di Pamela Prati, ci farà bene. Sarà un dejavu di quelli che possono far bene al cuore oppure spezzarlo per sempre. Già perchè la domanda sorge spontanea. Come farà Pamela Prati a restare nella casa, lei che abbandonò per le sue allergie alla polvere, per i suoi problemi di salute, per le sue ansie a causa della claustrofobia? Le nostre speranze potrebbero essere disilluse e tradite, dopo soli pochi giorni dalla partenza del Grande Fratello VIP 7? Perchè la prima sera si potrà dormire in una tenda in giardino, la seconda nella sauna, la terza in piscina ma con il passare del tempo, gli acari lasciati lì anche dopo le pulizie del buon Barù avranno il sopravvento, la polvere tornerà a essere regina di quella casa e a meno che il GF VIP non faccia un crossing over con Malati di pulito, difficilmente spariranno microbi e batteri che imperversano nelle micro polveri.

Pamela Prati al GF VIP 7: ci riprova

Tornando serie ecco, ci chiediamo: ma quanto davvero Pamela Prati potrebbe durare nella casa del Grande Fratello VIP? Qualcuno potrebbe rispondere con un saggio detto dei nostri antenati latini: “Pecunia non olet” ( il denaro non ha odore e probabilmente neppure acari della polvere). E di fronte a un bel cachet, forse quelle mascherine che abbiamo tanto imparato a conoscere in questi tre anni, potrebbero far comodo anche in una casa invasa da polvere…E poi c’è sempre il cielo di Roma e il giardino che forse chissà, quest’anno sarà più grande e meno angusto dell’edizione che aveva visto la Prati protagonista…