Romina Carrisi scartata e delusa da Ballando svela tutto

E' delusa Romina Carrisi e non nasconde che la spiegazione di Ballando con le Stelle le fa male



Romina Carrisi è stata scartata da Ballando con le Stelle, il suo nome non è nel cast della nuova edizione ma non era nemmeno tra le probabili concorrenti. Salta fuori solo adesso e lei conferma che è tutto vero, che Milly Carlucci e chi si occupa del programma non l’hanno voluta. Romina Carrisi sa muoversi sul palco, è di certo un personaggio famoso e non solo perché è la figlia di Al Bano e Romina Power, perché non inserirla nell’edizione di Ballando 2022? Lo spiega lei sui social, lo confida perché ormai la notizia è uscita e non per sua volontà. Lo sfogo è diretto, schietto, la delusione di Romina Carrisi è evidente, perché è un no per sempre. Un lungo sfogo su Instagram spiega perché Ballando con le Stelle non l’ha voluta ed evidentemente non la sceglierà.

Romina Carrisi perché non l’ha presa a Ballando con le Stelle?

Aveva sostenuto una serie di provini per partecipare ma alla fine le hanno detto di no e adesso che l’indiscrezione è ormai nota a tutti lei ha deciso di dire tutto. Quel tutto nasce dalla sua vecchia partecipazione a L’Isola dei famosi, era il 2005 e la più piccola dei figli di Al Bano e Romina Power aveva solo 18 anni. E’ per questo che le hanno detto di no. La Carrisi credeva di essere perfetta per il programma ma quel no le brucia per la motivazione, anche se apprezza la coerenza di chi le ha negato un sogno e un lavoro.

“Ho sempre amato ballare e il programma “Ballando con le Stelle” è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma – spiega sui social – Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza”.

Poi svela: “La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio”.

Un no che le fa male ma subito sorride e aggiunge: “E io..? Eh io. Io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di RayBan neri sperando che m’intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”.