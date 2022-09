Pamela Prati al GF VIP 7 cerca ancora l’uomo con la U maiuscola, accordo con Signorini: si al Prati Gate

Pamela Prati al GF VIP e a quanto pare parlerà anche di Mark Caltagirone per riaccendere il Prati Gate

E’ stata una notizia molto molto chiacchierata ieri quella che è arrivata direttamente dalla rivista Chi ( sempre più chiaro il motivo per il quale il buon Alfonso non ha reso noti i nomi dei concorrenti su Tv, sorrisi e canzoni tenendosi queste belle esclusive per la sua rivista), la partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello VIP 7. E non solo per la scelta della show girl di rimettersi in gioco, dopo aver deciso, di abbandonare l’edizione che la vide protagonista per pochissime ore, con Ilary Blasi costretta a chiamare il taxi per permettere alla sarda di lasciare la casa di Cinecittà! Questa volta si chiamerà un Uber? Battutacce a parte, la Prati ha spiegato che a entrare nella casa del Grande Fratello VIP sarà una donna molto diversa da quella che abbiamo visto in passato. Il problema è che al pubblico forse, di questa donna, interessa davvero ben poco. Non a caso, da ieri, si parla solo di una cosa: il Prati Gate. Dopo oltre due anni e mezzo di silenzio, anche i fan del Grande Fratello VIP, orfani dell’Ares Gate, liquidato troppo presto, si meritano adesso un altro caso mediatico. Da ieri si parla di Mark Caltagirone e di tutto quello che la Prati fece in combutta o come vittima, non è dato saperlo, degli altri protagonisti di questa triste ma intrigante vicenda. E Pamela Prati farebbe bene a farsene una ragione: telespettatori e telespettatrici saranno ben poco interessati al suo di mondo. Vogliono solo sapere che cosa c’è dietro, chi c’è dietro, la verità. Che difficilmente, è chiaro, arriverà in un reality ma quando si hanno le telecamere puntate h24, tutto il tempo, qualcosa forse può scappare.

La Prati del resto, pur di partecipare al GF VIP 7, come raccontano oggi diversi siti tra i quali Fanpage.it avrebbe anche ritirato le denunce contro Mediaset e Barbara d’Urso e avrebbe anche un accordo con il conduttore del reality di Canale 5.

Pamela Prati e il Prati Gate

La Prati avrebbe accettato di parlare in prima serata, e solo con Signorini, di tutta la vicenda legata a Mark Caltagirone. Oggi la sarda è ancora single e dice di cercare l’amore, un uomo con la U maiuscola , di quelli che ormai, ne nascono pochi. Potrebbe ripartire dal passato, mettendo la parola fine alla vicenda ( ovviamente raccontando la sua di versione dei fatti sul Prati Gate). “Da 4-5 anni non provo l’emozione di innamorarmi” ha detto la Prati nella sua intervista per la rivista Chi. Perchè lei di Mark, si era innamorata…