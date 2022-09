Amici 22: Michele Esposito torna ma come ballerino professionista

Michele Esposito torna ad Amici così Alessandra Celentano potrà dire che aveva ragione

Un nuovo ballerino professionista per Amici 22 che arriva dalla classe della scorsa edizione: Michele Esposito torna da Maria De Filippi, torna dove tutto ha avuto inizio. E’ lui a confermarlo ricordando subito di ringraziare la maestra Alessandra Celentano che ha sempre creduto in lui. Non c’è dubbio che Michele Esposito meriti il ruolo di ballerino professionista ad Amici, un talento a cui ha affiancato sacrifici ed educazione. Per questo sarà nel nuovo team, quello dei professionisti che vedremo in onda a breve. Amici 2022/2023 si arricchisce di nuove figure professionali ma perde anche qualche pezzo importante sperando che riesca a risalire in vetta come i vecchi tempi.

Amici 22 Michele Esposito conferma la sua presenza come ballerino professionista

“Continuerò come professionista ad Amici, lo posso confermare. Non vedo l’ora”, ha fatto sapere il ballerino durante un’intervista con Lorella Cuccarini. Ha ovviamente ricordato il ruolo importante che ha avuto per lui nella scuola la maestra di danza classica: “La Celentano è sempre stata molto onesta con me, ha sempre creduto in me. Mi ha insegnato ad essere più sciolto, ad esprimermi di più anche attraverso le parole”.

Ovviamente belle parole anche per Maria De Filippi: “Maria è sempre stata disponibile con tutti, ogni volta che avevamo bisogno di qualcosa ce lo faceva avere”. Ma la conduttrice era stata colpita dal ballerino non solo per il talento ma anche per l’aiuto che desiderava dare alla famiglia grazie al talent.

“Penso che questa opportunità mi permetterà di aiutare la mia famiglia economicamente. Vederli sorridere è stato uno dei più grandi regali che ho potuto fare loro” disse quando era solo un allievo, adesso è un professionista e nella scuola di Maria De Filippi sarà di certo accolto con grande entusiasmo. Lo rivedremo quindi presto in tv e Alessandro Celentano potrà dire ancora una volta che aveva ragione.