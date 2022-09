90 giorni per innamorarsi, Usman Sojaboy e Kimberly stanno ancora insieme?

Usman Sojaboy e Kimberly sono una coppia di 90 giorni per innamorarsi, ma stanno ancora insieme, si sono sposati?

A grande sorpresa, i fan di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni che stanno seguendo le nuove puntate in onda su Real Time, hanno rivisto un protagonista di una passata stagione. E che protagonista: parliamo di Usman, conosciuto anche come Sojaboy che ci ha regalato delle perle non da poco, durante la sua conoscenza con Lisa che era volata in Africa solo per conoscere e sposare il rapper pronto a diventare il più famoso del suo paese e poi a conquistare anche fan oltreoceano. Un progetto, quello di Sojaboy che però non è andato come si aspettava visto che alla fine, dopo il matrimonio, lui e Lisa, come era prevedibile che accadesse, hanno divorziato. Ma Sojaboy non demorde e oltre a continuare a fare musica e ad avvicinarsi all’olimpo del mondo rapper, ha conosciuto un’altra donna americana, sempre molto più grande di lui. Parliamo di Kimberly, che i telespettatori e le telespettatrici di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, hanno conosciuto nelle ultime puntate del programma in onda in Italia. Molti dunque si sono chiesti: questa volta Sojaboy è stato più fortunato, lui e Kim si sono sposati e stanno ancora insieme nonostante la notevole differenza di età e la voglia del cantante africano di spopolare?

90 giorni per innamorarsi: Kim e Usman sono ancora una coppia, stanno ancora insieme?

Come avrete capito, le puntate di 90 giorni per innamorarsi-Prima dei 90 giorni, sono state girate intorno al 2021, per cui è passato più di un anno da quando i protagonisti hanno preso la loro decisione. E possiamo dirvi che Kim e Usman, sono ancora una coppia. L’ultimo video postato dai due sui social risale ai primi di settembre. Come testimoniano le tante foto postate sui social e i video, Kim e Usman, passano moltissimo tempo in Nigeria. Probabilmente Usman non ha ancora ottenuto il visto per poter lasciare il suo paese. Ma si sono sposati? Sui social non ci sono foto di questo matrimonio ma sappiamo che Kim e Usman hanno partecipato anche a una successiva stagione del programma di TLC. Inoltre possiamo anticiparvi che anche il figlio di Kimberly, che probabilmente non approva questa relazione, sarà protagonista. In ogni caso, i due sono ancora una coppia per cui ne vedremo ancora delle belle.