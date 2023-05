Usman Sojaboy e Kimberly fanno crash: come è finita tra i due, tra seconda moglie e immigrazione

Usman Sojaboy e Kimberly sono ancora una coppia dopo 90 giorni per innamorarsi e poi? Le ultime notizie al mese di maggio 2023

Usman Sojaboy e Kimberly formano una delle coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi e poi in onda nel maggio 2023 su Real Time. I due, sono protagonisti di questa settima stagione del programma di TLC. Come avrete visto, Kim ha parlato alle sue amiche della relazione con il rapper nigeriano e le ragazze, si sono mostrate parecchio preoccupate per quello che è successo in Nigeria.

Pensano infatti che Usman non sia del tutto sincero con Kim e che cerchi da lei solo il modo per arrivare negli Usa con la sua green card. Del resto, non è neppure la prima volta che Sojaboy ci prova. Ma che cosa è successo dopo la fine di questa settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, Kim e Sojaboy, sono ancora una coppia? E’ quello che si chiedono tutti i fan italiani del programma di Real Time che da ieri sera, cercano ovviamente notizie per avere informazioni e dettagli.

Possiamo dire che Kim e Sojaboy non sono più una coppia. La settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi si concluderà con i due ancora legati ma alla fine poi, il 2023 porterà non buone notizie per questa coppia. Ruoterà tutto intorno al fatto che il nigeriano, vuole avere dei figli con la sua seconda moglie, visto che Kimberly non ne può più avere. Ma non solo.

Usman Sojaboy e Kimberly è finita: i motivi della rottura

Alla fine della settima stagione di 90 giorni per innamorarsi e poi, che è stata registrata nel 2022, Kim è stata accettata in famiglia a determinate condizioni: avrebbe permesso a Usman di visitare la Nigeria ogni sei mesi se si fossero trasferiti in America, e gli avrebbe permesso di prendere una seconda moglie con cui avere figli.

Usman e Kim 90 giorni per innamorarsi e poi-Ultime Notizie Flash

Sebbene Kim abbia accettato i termini, le cose sono cambiate con un ostacolo all’immigrazione che non avrebbe permesso a Usman di tornare quanto vorrebbe la famiglia. Non è stata l’ultima goccia, però. La relazione tra Kim e Usman è andata in pezzi tra la sua mancanza di attenzione nei suoi confronti durante il suo viaggio in Nigeria e il suo desiderio di adottare suo nipote da far crescere a Kim.

Kim e Usman sono rimasti buoni amici dopo la loro rottura televisiva e si sono offerti supporto reciproco tramite i social media dal finale dello spettacolo. Tuttavia, gli ex non sembrano più seguirsi su Instagram.

Kim e Usman hanno dei nuovi partner?

Mentre Usman sembra andare avanti, Kim ha condiviso un selfie su Instagram con la didascalia “E ho semplicemente deciso di essere di nuovo felice❤️”. Dalle parole di Kim e dalle foto che posta sui social, sembra evidente che la donna si stia dedicando a suo figlio e alla sua famiglia, senza dover per forza avere un uomo nella sua vita.

Qualche mese fa invece Sojaboy, che continua a fare musica in Nigeria , ha invece detto di non essere più single ma non ha presentato, almeno non sembra averlo fatto pubblicamente, la sua nuova fidanzata. E’ una star nella sua terra ed è sempre pieno di donne che li ronzano intorno, difficile capire se una di esse, sia la sua nuova fidanzata.