Niente GF VIP 7 per Patrizia Groppelli: dai social il motivo del suo no

Salta la partecipazione di Patrizia Groppelli al Grande Fratello VIP 7: i motivi

“Allora ragazzi, ho un po’ di cose da dirvi per provare a spiegarvi un’ assenza molto lunga da voi!” inizia con queste parole il lungo post di Patrizia Groppelli, nota opinionista dei programmi di Canale 5 che a quanto pare, avrebbe dovuto preparare la valigia per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7. Un’entrata che però non ci sarà. Lo ha raccontato proprio la fidanzata di Alessandro Sallusti che sui social, ha spiegato tutto quello che sta succedendo e che le è successo questa estate. Il cast del GF VIP 7 quindi perde una concorrente certamente agguerrita ma si sa, quando si fanno i casting molti mesi prima, poi tutto può cambiare, non a caso, la cover di Tv, sorrisi e canzoni con tutti i concorrenti del GF VIP 7 non è stata realizzata, probabilmente perchè fino all’ultimo, tutto può cambiare. Ma torniamo alla Groppelli e al motivo per il quale ha deciso di non partecipare al Grande Fratello VIP 7.



La Groppelli in un lungo post sui social ha raccontato: “Ho avuto un’estate un po’ complicata: Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie . Ci sono state giornate fragilissime, specialmente da meta’ mese in poi!

In più anche il mio Aristotele ha subito un’altra operazione per un ennesimo mastocitoma . E vi garantisco che non c’è accanimento verso di lui solo un percorso dignitoso che si merita finche’ sara’ possibile .“

Niente Grande Fratello VIP 7 per Patrizia Groppelli

“Le notizie sulla mia partecipazione al grande fratello erano tutte vere! ” ha spiegato la mancata vippona. E poi ha aggiunto: “Certo c’è stato un bel balletto da maggio in cui avevo rifiutato perché me la facevo sotto,cambiando idea in estate prima che la situazione di mio papa’ diventasse instabile! Non me la sono piu sentita, e mi è dispiaciuto molto , ogni scelta comporta dolore ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda . Ci sono sempre dei noi detti con i nostri cari ma stavolta alzo le mani, fatelo anche voi con i non detti prima che sia troppo tardi!“.



E poi ha concluso: “So che voi mi capirete , entrare in un gioco senza voglia e testa di giocare guasta la festa a tutti . E non me la sono sentita di portarmi dentro tutte le mie preoccupazioni, in questo momento ancora non riesco a barattare sorrisi con nessuno . So anche di aver messo in difficoltà all’ultimo gente che lavora, la produzione e le persone che avevano creduto in me per questo progetto e di questo sono molto rammaricata! E’ andata cosi! Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini, con pazienza amicizia amore , ma soprattutto pazienza . La vita va avanti e domani se vi va, torno a @mattino5tv e cosi’ via !un abbraccio a tutti.”