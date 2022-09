Amici 22 si forma la classe: tutto quello che vedremo nella prima puntata

Amici 22 anticipazioni prima puntata 18 settembre 2022 ecco tutto quello che vedremo domenica con la formazione della classe

E’ tempo di tornare tra i banchi di scuola anche per gli allievi di Amici. Inizia il 18 settembre 2022 una nuova avventura per i talenti che parteciperanno alla 22esima edizione del talent di Maria de Filippi. Anche quest’anno Amici andrà in onda alla domenica e le puntate vengono registrate qualche giorno prima. Come immaginerete quindi da ieri, grande fermento sui social per capire che cosa è successo nella registrazione della prima puntata che andrà poi in onda domenica su Canale 5. Si forma la classe di Amici 22 e, proprio come era successo lo scorso anno, carica di vip per consegnare le maglie ai nuovi ballerini, alle ballerine, ai cantanti e alle cantanti che arrivano nella scuola con la speranza di conquistare un banco. Uno dei nomi più attesi per questa prima puntata di Amici 22: Can Yaman. Come saprete l’attore turco sarà protagonista, a breve, della fiction di punta di Canale 5 Viola come il mare e allora, eccolo nello studio di Amici a far scatenare parecchi ormoni ai presenti…Ma non era il sol vip. Oltre a lui anche Alessia Marcuzzi, Pio e Amedeo ( anche loro in promozione con Emigratis che sta per iniziare su Canale 5). E ancora Vessicchio, Salvatore Esposito, Pieraccioni…Una puntata ricca quella di Amici 22 in onda il 18 e c’è tanta curiosità anche sui nomi degli allievi che entreranno nella scuola. Scopriamo quindi qualcosa in più grazie alle tante anticipazioni circolate sul web. Presente il pubblico in studio e quindi le news, corrono veloci.

Da segnalare tra l’altro anche il ritorno di Arisa!

Amici 22 la lista dei nuovi allievi del talent di Canale 5

Impareremo a conoscerli dal 18 settembre ma nel frattempo on line, è stata pubblicata la lista di tutti gli allievi che faranno parte della scuola di Amici 22 a partire proprio da domenica. Classe che si forma ma che, come abbiamo visto anche nella passata edizione, può trasformarsi di settimana in settimana. Da segnalare nella formazione della classe il ritorno di Mattia Zenzola. Raimondo Todaro ha mantenuto la promessa, visto che il ballerino si era infortunato poco prima del serale e lo ha accolto nuovamente nella scuola di Amici.

Mattia Zenzola: ritorna ad Amici 22 dopo l’infortunio

Samuel Antinelli

Samuele Segreto

Ludovica Grimaldi

Federica Andreani

Wax

Giovanni Cricca

Tommy Dali

Asia Bigolin

Aaron Cenere

NDG

Megan Ria

Rita Danza

Gianmarco Petrelli

Ramon Agnelli

Niveo

Mic

Andre Mandelli

Piccolo G

L’appuntamento con la prima puntata di Amici 22 è quindi per il 18 settembre alle 14,10 circa .