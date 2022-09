Cast ufficiale Grande Fratello VIP 7 a pochi giorni dal debutto: tutti i nomi

A pochi giorni dalla prima puntata del Grande Fratello VIP 7 ecco il cast completo della nuova edizione del reality di Canale 5

In questi ultimi mesi sono stati fatti davvero tanti, ma tanti nomi di concorrenti che dovrebbero far parte della settima edizione del Grande Fratello VIP . E il casting dura davvero da mesi, tanto che molti vipponi, che avevano deciso di partecipare, hanno anche disdetto all’ultimo, per via di imprevisti che la vita ti mette sulla strada; ma ormai manca pochissimo: lunedì sera si aprirà la porta rossa della casa del Grande Fratello VIP 7 e Davidemaggio.it anticipa tutti i nomi dei concorrenti che dovrebbero far parte della nuova edizione del programma di Canale 5. Alfonso Signorini ha lavorato moltissimo e probabilmente ancora molto dovrà lavorare visto che il reality anche quest’anno durerà mesi, per cui immaginiamo che ci sarà da scegliere altri concorrenti pronti a entrare in corsa nella casa.

Dicevamo che a quanto pare, sono stati resi noti tutti i nomi del cast. Niente di ufficiale perchè quest’anno, Signorini ha scelto di non fare la classica cover posata su Tv, sorrisi e canzoni, con il cast al completo. E per il momento neppure Mediaset ha diramato un comunicato stampa ufficiale, visto che, come aveva spiegato il conduttore giorni fa, il pubblico a casa, conoscerà tutti i concorrenti solo lunedì sera in diretta. Davidemaggio.it però anticipa tutti i nomi di quelli che dovrebbero essere i vipponi della nuova edizione del reality di Canale 5. Non ci resta che leggere la lista!

Grande Fratello VIP 7: per i concorrenti è iniziata la quarantena

Innanzi tutto possiamo dirvi che i concorrenti sono in albergo, dove faranno una breve quarantena prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP 7. Vi ricordiamo inoltre che Signorini e il GF VIP avevano ufficializzato solo alcuni nomi: Pamela Prati, Wilma Goich, Giovanni Ciacci.

Grande Fratello VIP 7 il cast completo: tutti i nomi

Confermatissimo Antonio Spinalbese, ex di Belen. Confermato anche il nome circolato nelle ultime ore, quello di Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne. Ci sarà anche Patrizia Rossetti. Era circolato settimane fa il nome di Attilio Romita, ex volto del TG1. A quanto pare ci sarà. Amaurys Pérez ha partecipato anche a Isola dei famosi, Ballando con le stelle e Pechino ma si rimette in gioco. E a proposito di Pechino Express, direttamente dalla rotta dei sultani, arriva nella casa anche Nikita Pelizon.

Cristina Quaranta invece sarebbe un nome dell’ultima ora, avrebbe infatti preso il posto della Groppelli che per motivi di famiglia ha detto no al GF VIP 7. Altro nome circolato quello di Sara Manfuso : ci sarà. E ci sarà anche Carolina Marconi con la sua storia di rinascita da raccontare. Tutto è iniziato per lei tanti anni fa nella casa del Grande Fratello e tutto riparte da lì. Ex GF ed ex Uomini e Donne, Daniele del Moro alla sua seconda volta nella casa.

Non si scommetteva molto su questo nome, che non era tra quelli più spoilerati ma a quanto pare, nella casa del Grande Fratello VIP 7 ci sarà anche Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra. E restando in tema fratelli di, vedremo anche Charlie Gnocchi, fratello di Gene. E ancora nella casa del Grande Fratello VIP 7 entreranno anche: , George Ciupilan, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi per la serie, chi li conosce, verrebbe da dire…E ancora: Edoardo Donnamaria , Gegia ed Elenoire Ferruzzi.