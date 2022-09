Perchè Elettra Lamborghini e Ginevra hanno litigato? Motivi gravissimi, o stupidaggini?

Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra non si parlano da anni. Ma per quale motivo le due sorelle hanno litigato?

Elettra Lamborghini è da sempre una fan del Grande Fratello VIP, lo sarà anche quest’anno con l’ingresso di sua sorella nella casa più spiata di Italia? A quanto pare sembra che ieri non abbia visto la prima puntata del GF VIP 7 con l’entrata in casa di Ginevra Lamborghini, sua sorella. Tra le due, come era noto da tempo, non corre buon sangue anche se, in occasione del matrimonio di Elettra, non si era esplicitato il motivo per il quale tra la moglie di Afro Jack e sua sorella, ci fosse tensione. Visto che Ginevra è nella casa del GF VIP, i nodi stanno già venendo al pettine. In una delle pubblicità, durante la diretta di ieri del GF VIP, la Lamborghini meno nota, ha spiegato il motivo per il quale lei e sua sorella sono ai ferri corti ormai da anni.

Nella clip di presentazione, Ginevra aveva raccontato: “Elettra non so se sarà molto felice di vedermi qui. Purtroppo io e mia sorella non abbiamo più rapporti dal 2019. Pensate che io sono stata l’unica della famiglia a non essere stata invitata al suo matrimonio. Ci soffro. Però ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo, quando sarà pronta io sono qui“.

Perchè Elettra Lamborghini e Ginevra hanno litigato fino a non parlarsi più?

La neo concorrente del Grande Fratello VIP, raccontandosi aglio altri vipponi ha spiegato: “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. ” E poi: “Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. “

Il motivo di tutto questo a quanto pare, non è chiaro a nessuno: “Non ho modo di parlarne dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io, ma credo che non lo sappia neanche lei. Tutto è nato per una stupidaggine.. Cioè non abbiamo avuto un litigio, ma una rottura netta da parte sua.” Già tempo fa sulla rivista Chi era stato pubblicato un articolo nel quale si parlava di gravissimi motivi che avevano portato le due sorelle a non parlarsi più…E chissà magari sarà sempre Alfonso Signorini a far fare pace alle due ereditiere, del resto, il senso della partecipazione di Ginevra al GF VIP 7, è anche questo!