Svelato il cachet stellare di Orietta Berti: cifre da capogiro per il GF VIP 7

Dagospia rivela quale sarebbe la cifra guadagnata da Orietta Berti in ogni puntata del Grande Fratello VIP 7

Ieri sera, Orietta Berti, ancora prima di accomodarsi sulla poltrona del nuovo studio del Grande Fratello VIP 7 ha voluto fare delle precisazioni, anche stuzzicata da Alfonso Signorini. La cantante, sarà una delle protagoniste di questa edizione del reality di Canale 5 e Signorini ha confessato di averla corteggiata moltissimo. Orietta quindi si è detta entusiasta e felice pronta a divertirsi in questa avventura nuova per lei. “Allora non sei qui solo per i soldi” ha detto Signorini, provocando quindi la risposta della cantante che ha subito precisato che non è una questione di cachet. Certo è, che almeno stando a quello che oggi si legge su Dagospia, Orietta nazionale non guadagna poco per essere una delle signore di questa edizione del reality di Canale 5. Il suo cachet, a giudicare dalle indiscrezioni, sarebbe davvero stellare. Nessuno mette in dubbio che la Berti sia stata mossa da ben altri intenti, ma diciamo che per quelle cifre, in molti, avrebbero accettato dopo solo un primo appuntamento, altro che corteggiamento serrato.

Dagospia svela il cachet di Orietta Berti per il Grande Fratello VIP 7

Sul sito di Dagospia oggi si legge: “Orietta Berti ha ammesso di aver accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per soldi. Tanti, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata.” Diecimila euro a puntata potrebbero sembrare anche una cifra nella media. Il fatto è che il reality dovrebbe avere una durata di almeno 50 puntate e fare due conti, non è difficile. Siamo proprio in cifra tonda. Se la Berti sarà presente per 50 puntate del Grande Fratello VIP, arriverà a guadagnare, secondo le indiscrezioni lanciate dal sito di Roberto d’Agostino, almeno 500 mila euro.

Non finisce qui perchè la Berti è stata blindata da Mediaset con una esclusiva di due anni, secondo le indiscrezioni giornalistiche. Sempre su Dago si legge: ” E in ballo c’è anche uno show in due serate sempre su Canale 5, pagato a parte o rientrerà nel contratto con il Grande Fratello Vip?.”