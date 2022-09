Gegia vittima di una truffa amorosa? Dopo il Prati Gate anche il Gegia Gate al GF VIP 7

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 si insinua il dubbio: Gegia è vittima di una truffa amorosa?

Gegia è un personaggio sicuramente scoppiettante e interessante anche concorrente di un reality. Ma probabilmente la sua presenza nella casa del Grande Fratello VIP 7 non è casuale. Infatti, già prima che varcasse la porta rossa, si era parlato di questa strana storia d’amore. In un primo momento, si era detto che Gegia, avesse da anni un fidanzato che non aveva mai visto. Ieri sera però la pugliese, ha raccontato una storia un po’ diversa in tv. E oggi ha ribadito alcuni concetti parlando anche con i suoi compagni. Il più curioso è sembrato Giovanni Ciacci che sin dal primo momento, ascoltando il racconto di Gegia ( forse perchè aveva anche letto qualcosa on line prima di entrare ieri nella casa del GF VIP 7) ha sentito puzza di bruciato, o forse di truffa amorosa. Gegia ieri sera in diretta aveva spiegato di aver incontrato una sola volta il suo fidanzato, in aeroporto, per cui l’uomo, esiste. Quello che però non convince è la modalità successiva, il modo in cui lei e il suo fidanzato turco si sentono ( e forse qualcuno pensa anche che in realtà questo incontro in Turchia non ci sia mai stato).

Gegia è vittima di una truffa amorosa?

Gegia e il suo Mehmet si sentono da qualche mese e l’attrice ha spiegato che alla fine di agosto, lui le avrebbe scritto “I love you”. Parlano in inglese: “Quando lui mi chiama con le videochiamate è talmente bello, appena docciato, stanco di 14 anni che costruisce case… Lui è una specie di muratore e saldatore. E’ un amore che non ho mai avuto in vita mia. Io mi sono innamorata come non mi innamoravo da 20 anni!.” Il racconto di Gegia lascerebbe pensare che siam di fronte a qualcosa di diverso rispetto al Prati Gate. Ma in realtà, anche Pamela Prati diceva di vivere con il suo Mark, diceva di aver preso in affido con lui due bambini, che li accompagnava a scuola, a scuola di danza. E’ possibile che Gegia si stia inventando una storia che non esiste, per giustificare una truffa amorosa? Giovanni Ciacci teme il peggio…

Giovanni Ciacci ha quindi provato a capire meglio come si sentano Gegia e questo bellissimo ragazzo turco. Gegia rivela che non si sentono su Whatsapp ma solo su FB: “Sul telefono c’è, io ho visto che c’è, però non lo usa là. Poi ce l’ha sempre spento, lo accende solo alle 6 la mattina quando si alza e poi alle 14 nostre, in orario di lavoro, poi lo riaccende alle 18, quando mangiano. Un giorno l’ho chiamato a quell’ora e lui mi ha detto che stava cenando e mi ha fatto il video… tutti sti disgraziati, intorno a un tavolo, 50 gradi… che mangiavano non so che cosa.” Il fatto che si sentano su Facetime potrebbe non significare molto, infatti all’estero è molto più usuale chiamarsi tramite il social network che tramite Whatsapp. Non è necessariamente una prova questa… Ma il resto certo, fa riflettere. Gegia però non ha dubbi ed è convinta che una volta fuori dalla casa del GF VIP, lo troverà ad aspettarla e si sposeranno!