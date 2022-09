Litigio nella notte tra Luca ed Elenoire: Salatino mette un punto, lei lancia accuse

Prima litigata nella notte nella casa del Grande Fratello VIP 7: Elenoire delusa da Luca

Vi avevamo detto proprio ieri che nella casa del Grande Fratello VIP 7 a poche ore dall’inizio della avventura dei vipponi nella casa, c’erano già delle simpatie. E nel mirino di Elenoire Ferruzzi ci è finito Luca Salatino, innamoratissimo della sua Soraya. La Ferruzzi ha iniziato a giocare con l’ex tronista di Uomini e Donne e il bel romano non si è tirato indietro e ha risposto spesso alle sue battute ma sempre tenendo presente una cosa: nessun interesse per altre persone, per lui esiste solo Soraya e non vede l’ora di rivederla dopo questo reality. La Ferruzzi però probabilmente, nell’atteggiamento di Luca ci ha visto dell’altro tanto che ieri sera, dopo la fine della puntata, tra i due c’è stato un vero e proprio scontro. Un litigio che ha portato Luca a prendere le distanze, mettendo un punto e la Ferruzzi a fare delle accuse molto forti al Salatino, come se fosse stata presa in giro.

Nella notte Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino litigano al GF VIP 7

Luca pensava di esser stato molto chiaro, rispetto a quello che sta cercando nella casa: solo amici, nulla di diverso, perchè il suo cuore è impegnato. E infatti ieri sera, parlando anche con altri vipponi e poi con la diretta interessata ha spiegato: “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello” – le parole di Luca in uno sfogo con i suoi compagni d’avventura . E ancora: “Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!“. Poi i due si sono messi faccia a faccia per parlare di quello che stava succedendo e a quanto pare la Ferruzzi non l’ha presa molto bene perchè pare avesse capito che tra loro poteva esserci più di una amicizia: “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di merda. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!“. Luca si è detto convinto di non aver preso in giro nessuno anche se dispiaciuto per quello che stava succedendo.

“Per te era un gioco? Bene ok”Elenoire ci è rimasta davvero male, perchè era convinta non fosse un gioco, è finita ragazzi. #gfvip pic.twitter.com/rKAELawsbr September 23, 2022

Vedremo nel corso della giornata di oggi come si evolveranno le cose.