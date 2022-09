Furiosa litigata tra Elenoire e Luca: la Ferruzzi fuori controllo in un film che ha visto solo lei (VIDEO)

Litigata furiosa nella casa tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: lei è ancora convinta che l'ex tronista si sia innamorato ma si vergoni di dirlo

C’è bisogno che qualcuno lo dica. Perchè il fatto che Elenoire Ferruzzi sia una persona trans non le dà la possibilità di crocifiggere un ragazzo che con lei, ha cercato di essere solo gentile dopo 24 ore di conoscenza. A Luca Salatino non interessa Elenoire Ferruzzi per un semplice motivo: perchè non gli piace, perchè è impegnato, perchè non si può invaghire di qualcuno a 24 ore dall’ingresso della sua casa. Una persona che non conosce. E diciamolo pure: se la sceneggiata che oggi la Ferruzzi ha fatto, l’avesse fatta una donna etero, sarebbe stata accusata di essere una gatta morta, una rovina famiglie, una che stava lì ad arruffianarsi un uomo impegnato. E allora la Ferruzzi, non può e non deve mettere in croce il povero Luca, alzando i toni, come si è visto questo pomeriggio. Un Salatino che è così tanto in buona fede, tra l’altro, che quando Elenoire gli ha detto che non si sbilancia perchè si vergogna come tutti gli altri ha ingenuamente risposto: “sapevo che qui al Grande Fratello mi vedevano tutti, sono in televisione”. Non ha capito neppure che la Ferruzzi stesse parlando di una possibile relazione con una persona trans.

E’ scontro tra Elenoire e Luca Salatino

Ma torniamo alla discussione. Oggi Luca ha appreso che la Ferruzzi va dicendo che lui si è innamorato di lei… Ha quindi voluto affrontarla. “Tutto quello che stai dicendo lo hai vissuto nella tua testa, nella realtà non esiste! Dici che vuoi bene alla gente? Ma a chi vuoi bene? A me? Ma secondo te io c’ho provato con te? Stai dicendo tutte stron**te perché ti ho cantato una canzone d’amore? Ma che c**o stai a dì? Ma secondo te cosa ti ho fatto capire? Ma secondo te se mi vergognavo neanche ci scherzavo con te!” ha detto Luca a Elenoire.

La Ferruzzi è più che convinta di quello che dice e ribadisce: “Ma finiscila! Io dico quello che penso e non mi devi rompere! Io quello che sento dico! Tu devi farlo sapere a tutti! Lo hanno capito tutti che ami la tua fidanzata, hai messo i manifesti, basta! Sono due giorni che spacchi i cogli**ni! Mi stai dando della scema?”.

Secondo la Ferruzzi, l’atteggiamento di Salatino è cambiato nel momento in cui nella seconda puntata del Grande Fratello VIP 7, l’ex tronista ha visto le clip in diretta. E ha spiegato: “Tu hai visto la clip e ti sei vergognato come fanno tutti! Come fanno tutti! Sei uguale a tutti gli altri! Parli di rispetto ma hai fatto peggio! Io non ho travisato proprio niente!”.

No ragazzu avrei preferito che Elenoire uscisse con onore dopo un porcone che assistere a questo glow down giorno dopo giorno, inesorabilmentepic.twitter.com/s4BsgvbvGY September 24, 2022

Gli altri concorrenti della casa, come già aveva spiegato anche Spinalbese ieri, non avevano notato nessun particolare interesse da parte di Luca per Elenoire. Ma la Ferruzzi è convinta: “Lui è fidanzato, non io! Dice che ama la fidanzata solo per far capire che con me non c’è niente. Io non ho travisato niente con nessun uomo qua dentro, solo con lui? Chissà come mai.”