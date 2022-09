Patrizia Rossetti svela chi è l’amante di suo marito: lavora a Mediaset

Patrizia Rossetti è già regina del Grande Fratello VIP 7 e le sue rivelazioni infiammano i social: ieri ha rivelato chi è l'amante di suo marito...

Patrizia Rossetti è una delle vere regine di questi primi giorni di Grande Fratello VIP 7. Tutto potrà cambiare, in negativo o in positivo durante il percorso ma al momento, la signora delle Televendite è anche la signora del GF VIP 7. Nelle ultime ore, ha raccontato ai suoi amici vipponi, del tradimento di suo marito. Ha spiegato come il matrimonio è finito e ha anche raccontato di come ha scoperto il tradimento. Non solo, ha anche rivelato chi è l’amante dell’uomo, tanto che, proprio nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, si è parlato di questo tema. Tra l’altro la Rossetti ha dato parecchi indizi in casa, visto che ha parlato di una donna che lavora a Mediaset, ha detto che è bionda e ha anche dato il suo soprannome. Del resto si sa, le vendette sono un piatto che va servito a freddo, e la Rossetti lo sta facendo.

Chiaramente chi non ha mai messo piede in quel di Cologno Monzese, non ha idea di chi sia questa sedicente amante ma chi bazzica quegli ambienti, probabilmente lo avrà capito…

Patrizia Rossetti al GF VIP 7 rivela chi è l’amante di suo marito

La Rossetti ha raccontato: “Lavora dietro le quinte Mediaset e la chiamano frigorifero campeggio. Io per infedeltà ho chiuso un matrimonio di 14 anni. Lui non mi ha mai tradito con un uomo. Se fosse sarebbe stato peggio. Perché è un doppio tradimento. Significa che mi hai mentito anche sul tuo orientamento e allora non transigo. Però questo non è successo.“

La Rossetti ha spiegato che non se la sente di giudicare chi riesce a perdonare ma lei non lo farebbe mai. Non si può perdonare tutto e lei ha chiarito che certe cose proprio non le accetta. E ha spiegato: “Se mi tradisci per me è finita e basta. Io mi conosco e sono molto gelosa. Se forzata posso anche provare a pensare di perdonare ma ci starei male. Se penso al mio uomo con un’altra impazzisco.”