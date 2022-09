Antonino Spinalbese al GF Vip parla di Santiago, il figlio di Belen

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese racconta di Santiago, il fratello di Luna, ma Belen ovviamente non gradisce

Forse Belen Rodriguez immaginava che Antonino Spinalbese avrebbe raccontato tanto nella casa del GF Vip, forse è per questo che dicono abbia chiesto di nominarla. Antonino però parla di Santiago e dopo avere raccontato del legame fortissimo con la figlia Luna passa al fratellino della sua bambina. Antonino non ha atteso molto prima di rispondere alle domande dei curiosi in casa e sembra che la regia con lui abbia un bel po’ da fare. Anche questa volta all’improvviso il microfono dell’ex parrucchiere non produce più suono, i telespettatori del GF Vip perdono tutto il seguito del suo racconto. Spinalbese stava parlando del figlio di Belen, stava raccontando che è stato il bambino a scegliere Luna come nome per la sorellina, mentre Marì l’ha scelto lui. “E’ stato bellissimo, è stato…” si sente solo questo e poi il microfono sembra spento e l’inquadratura cambia. Solo un caso o la regia deve seguire ordini ben precisi? Ovvia la reazione del pubblico che non può godere di parti così interessanti.

Antonino Spinalbese e il fortissimo legame con la figlia Luna Marì

Non cita Belen ma i riferimenti sono ovvi, si intuisce che è stato lui a mettere fine alla loro storia d’amore, ammette che ha fatto degli errori. Aggiunge ogni volta un tassello in più, ma davvero non ha altro da raccontare?

E’ innamoratissimo di sua figlia ma ammette che ha bisogno di staccare il cordone ombelicale perché quando lui è presente non la lascia a nessuno. “Quando Luna è nata, mia mamma dopo che mi sono lasciato mi ha detto: ‘Mi trasferisco da te’. Le ho detto di no, perché ha un’altra figlia che ha una bambina. ‘Devi stare con lei. Perché io ho sbagliato e sono stato io che ho fatto saltare una relazione’”.

A Cristina Quaranta spiega meglio il legame che ha con la bambina: “Io sbagliavo perché quando prendevo mia figlia la volevo solo mia e non volevo mia madre o mia sorella, voglio sempre stare io con mia figlia. Quando mia madre viene sai cosa devo fare per lasciarle Luna? Devo uscire di casa perché altrimenti la tengo sempre io. Se ci sono io, non gliela do nemmeno in braccio. Adesso al GF Vip ho staccato un po’ il cordone”. Pensa che il suo timore sia che la bambina possa un domani avere le sue stesse mancanze. Il padre di Antonino Spinalbese è morto quando aveva solo 17 anni.