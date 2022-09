L’ultima dedica di Antonino Spinalbese alla figlia Luna

Che tenera dichiarazione d'amore quella di Antonino Spinalbese a sua figlia Luna Marì

Non è la prima volta che Antonino Spinalbese dedica dolci parole a sua figlia Luna Marì, sono tenere dichiarazioni d’amore. L’ex compagno di Belen Rodriguez è un padre modello, sempre presente nella vita sella sua bambina, ma ovviamente non è come quando mamma e papà vivono sotto lo stesso tetto, ma è pur vero che tra Belen e Antonino non ci sono accordi precisi se non quello che il papà può stare con Luna ogni volta che può e desidera. La figlia di Belen e Antonino è bellissima, la showgirl la mostra di continuo sui social con i suoi continui progressi, dai sorrisoni che ha sempre regalato ai primi passi.

Luna Marì muove i primi passi anche con papà Antonino Spinalbese

In casa tutti coccolano di continuo la piccolina, tutti giocano con lei e le insegnano tante cose. Ogni volta Antonino la trova più grande e bella e lui è sempre più innamorato. Le storie d’amore finiscono ma il legame tra un padre e la figlia è eterno e la dichiarazione d’amore per l’unica donna della sua vita è tenerissima: ‘“Ti voglio bene più di tutto” confessa il papà. “Più di tutto?” risponde il figlio. “Si, più di tutto”’ scrive il futuro concorrente del GF Vip.

All’anulare ha una fede con su scritto il nome della sua bambina. In passato ha raccontato che per lei ha rinunciato all’amore, poi sembrava avere trovato la compagna giusta ma anche con Giulia Tordini è finita.

A breve l’ex compagno di Belen Rodriguez entrerà nella casa più spiata d’Italia e di certo parlerà tanto di sua figlia Luna Marì. Chissà se sarà davvero all’altezza della situazione evitando pettegolezzi e di dire troppo sulla sua vita privata, soprattutto su Belen. Intanto, le vacanze sono finite e tutti sono tornati al lavoro e gestire la vita privata non è poi così semplice.